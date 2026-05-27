Givenchy stelt Marco De Vincenzo aan als directeur lederwaren

Enkele maanden na zijn vertrek bij Etro is Marco De Vincenzo benoemd tot directeur lederwaren bij modehuis Givenchy. Hij werkt onder de creatieve leiding van Sarah Burton, de artistiek directrice van het Franse merk. Dit bevestigt het merk in een e-mail aan FashionUnited.

In zijn nieuwe functie bij het modehuis van de LVMH-groep is de Italiaanse ontwerper verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de lederwarencategorie van Givenchy. Hij werkt nauw samen met de artistiek directrice om ‘een van de commercieel belangrijkste segmenten van het merk’ te versterken, aldus het bedrijf tegenover BoF.

Het merk benadrukt de ‘unieke visie en expertise’ van Marco De Vincenzo. De ontwerper, afgestudeerd aan het Europees Instituut voor Design in Rome, startte in 2000 een lange samenwerking met het Italiaanse merk Fendi. Daar was hij verantwoordelijk voor de accessoirelijnen. In 2009 ontving hij bovendien de eerste prijs in de talentenjacht ‘Who is on Next?’, georganiseerd door Altaroma in samenwerking met Vogue Italia.

Als voormalig creatief directeur van Etro stuurde Marco De Vincenzo de creatieve richting van het merk aan met collecties die de identiteitscodes van Etro vertaalden en versterkten. Hij begeleidde het bedrijf in een belangrijke fase van groei en stilistische vernieuwing, aldus het persbericht over zijn vertrek in maart 2026.

De benoeming van Marco De Vincenzo vindt plaats in een periode van herstructurering voor het Franse merk. Afgelopen januari nam Amandine Ohayon de leiding over bij Givenchy. Deze ESSEC-afgestudeerde werkte bijna twintig jaar bij de L’Oréal-groep. Dit is een strategisch voordeel voor een modehuis waar parfums en make-up net zo belangrijke groeimotoren zijn als prêt-à-porter.