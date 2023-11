Gratis "werken bij" website en ATS voor FashionUnited members

Om partners te voorzien van de tools die nodig zijn om het wervingsproces te stroomlijnen, de zichtbaarheid van werkgevers te vergroten en talent aan te trekken in de modebranche, heeft FashionUnited haar diensten sterk doorontwikkeld.

Werken bij website voor werkgevers

Premium members krijgen een eigen werken bij website in een eigen omgeving, zo kan vanaf een eigen website gelinkt worden naar alle openstaande vacatures en kunnen kandidaten allerlei informatie over hun toekomstige werkgever vinden.

Toegang tot ATS dashboard software

Om het wervingsproces te stroomlijnen en vacatures en sollicitanten eenvoudig te beheren hebben members volledige toegang tot de intuïtieve dashboard software. De efficiëntie van een wervingsstrategie hangt mede af van hoe goed kandidaten beheerd worden, daarom is ATS-lite software onderdeel van het premiumpakket. Het ATS-lite zal helpen bij het organiseren van informatie over kandidaten en het monitoren van de status van sollicitaties.

Onbeperkte vacatures

Het vinden van het juiste talent is in de huidige arbeidsmarkt een stevige uitdaging, waarbij vacatures zo snel mogelijk online moeten staan. Om niet per vacature extra kosten te hoeven maken zit in het premiumpakket een ongelimiteerd aantal vacatures dat in een "range" is afgesproken. Met deze mogelijkheid kan men zonder afwegingen vacatures blijven plaatsen tot de juiste kandidaat gevonden is.

De FashionUnited diensten worden constant doorontwikkeld met nieuwe features om te zorgen dat modebedrijven zo makkelijk mogelijk nieuwe talenten kunnen aantrekken.