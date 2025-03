Gucci benoemt Balenciaga's Demna Gvasalia tot creatief directeur

Kering heeft een nieuwe creatieve leider gevonden voor Gucci. Demna Gvasalia van Balenciaga is benoemd tot de nieuwe creatief directeur van het Italiaanse luxe modehuis. Hij zal de functie begin juli 2025 op zich nemen, zo blijkt uit een persbericht van Kering.

De beslissing van de groep om voor Gvasalia te kiezen, is gebaseerd op zijn 'diepgaande begrip van de hedendaagse cultuur, gekoppeld aan zijn uitgebreide ervaring in het bedenken van visionaire projecten', aldus Francesca Bellettini, adjunct-CEO van Kering, in een verklaring.

Ze voegde eraan toe dat deze gave de ontwerper heeft gevestigd 'als een van de meest invloedrijke en succesvolle creatieven van zijn generatie'. Als zodanig gelooft Bellettini dat zijn benoeming 'de perfecte katalysator is om de creatieve energie van Gucci nieuw leven in te blazen'.

Gvasalia is sinds 2015 creatief directeur van Balenciaga, een ander merk van Kering. Bellettini vertelde verslaggevers op het hoofdkantoor van Kering, waaronder die van WWD, dat de Georgische ontwerper zijn functie bij het Spaanse luxehuis zal beëindigen met een haute couture show op 6 juli, voordat hij later diezelfde maand bij Gucci aan de slag gaat.

Demna neemt afscheid van Balenciaga in juli

Hij volgt Sabato De Sarno op, die aftrad bij Gucci nadat hij pas in 2023 bij het modehuis was aangesteld. Gedurende deze tijd werden zijn collecties onder de loep genomen, terwijl Kering bleef worstelen met scherpe omzetdalingen, wat leidde tot de start van een herstelplan, een grootschalige herstructurering en een stortvloed aan geruchten over wie geschikt zou zijn om het creatieve roer over te nemen.

Met Gvasalia lijkt Kering het antwoord te hebben gevonden. De CEO en voorzitter van de groep, François-Henri Pinault, zei: "Demna's bijdrage aan de industrie, aan Balenciaga en aan het succes van de groep is enorm geweest. Zijn creatieve kracht is precies wat Gucci nodig heeft. Terwijl ik hem bedank voor alles wat hij de afgelopen 10 jaar heeft bereikt, kijk ik ernaar uit om te zien hoe hij Gucci's nieuwe artistieke richting vormgeeft."

In zijn eigen verklaring zei Gvasalia: "Ik ben ontzettend enthousiast om me aan te sluiten bij de Gucci-familie. Het is een eer om bij te dragen aan een modehuis dat ik diep respecteer en al lang bewonder. Ik kijk ernaar uit om samen met Stefano en het hele team een nieuw hoofdstuk te schrijven in het geweldige verhaal van Gucci."