Guram Gvasalia is nieuwe creatief directeur van Vetements

Guram Gvasalia, mede-oprichter en CEO van modehuis Vêtements, heeft de creatieve leiding van het merk op zich genomen, zo meldt hij op Instagram. Het modehuis zat sinds 2015 zonder creatief directeur toen mede-oprichter en broer Demna Gvasalia de taak neerlegde.

“Alles heeft zijn tijd. Het is tijd voor mij om naar buiten te komen. Vanaf de herfst/winter-collectie voor 2022 heb ik het merk overgenomen en heb ik besloten om creatief directeur voor het modehuis te worden,” aldus Guram Gvasalia in het bericht. “De afgelopen jaren zijn er talloze pogingen geweest weg te nemen van Vetements wat altijd heeft toebehoord tot Vetements,” aldus het bericht. “Om ons harde werk, de codes en het dna van Vetements te beschermen, wist ik wat ik moest doen om Vetements’ geboorterecht te claimen.”

Gvasalia schrijft in het statement dat hij het belangrijk vond om publiekelijk zijn positie aan te kondigen. “Voor alle kinderen die dromen van mode, maar te bang zijn om het te vertellen aan hun ouders die het niet goed zullen keuren. Voor alle kinderen die geen geld hebben om te betalen voor ontwerpscholen die jaarlijks 50.000 tot 100.000 euro kosten. Voor wie een baan moeten nemen om de rekeningen te betalen en ‘s avonds zichzelf leren te ontwerpen. Voor diegene die uit kansarme families komen en geloven dat ze nooit zullen thuishoren in de modewereld.” Gvasalia komt namelijk zelf uit een vluchtelingen-familie, zo schrijft hij. “Je achtergrond is niet wie je bent. Waar je vandaan komt is niet je uiteindelijke bestemming, het is je startpunt.”

Vetements is in 2014 opgericht door Demna en Guram Gvasalia. Het merk wordt gezien als de katalysator voor de streetwear trend in de mode.