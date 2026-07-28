Gymshark promoveert Matt Rogers tot chief supply chain officer

Het Britse fitnesskledingmerk Gymshark heeft Matt Rogers gepromoveerd tot chief supply chain officer, een promotie vanuit zijn rol als interim general manager voor sourcing en supply chain. Hij wordt verantwoordelijk voor de gehele toeleveringsketen van het bedrijf. Dit omvat sourcing in meerdere regio's, de productie van het product, vracht, logistiek en de levering aan de klant. Volgens het merk neemt Rogers zitting in het directiecomité van Gymshark en rapporteert hij rechtstreeks aan oprichter en CEO Ben Francis.

Bij de aankondiging van de benoeming op LinkedIn zei Francis dat Rogers “een enorme impact heeft gehad” sinds zijn komst bij het in Solihull gevestigde merk in 2023 als supply chain director. Francis voegde eraan toe dat hij “heeft geholpen onze toeleveringsketen te versterken en te ontwikkelen en meer recentelijk uitstekend werk heeft geleverd als interim general manager voor sourcing en supply chain”.

Francis plaatste de promotie in de context van de toekomst van het bedrijf. “Matt heeft consequent het leiderschap, het oordeelsvermogen en de ambitie getoond die nodig zijn voor een toeleveringsketen die klaar is voor het volgende hoofdstuk van Gymshark,” schreef hij. “Dit is een zeer verdiende benoeming en ik kijk ernaar uit om de impact te zien die Matt zal blijven hebben terwijl we samen de toekomst van Gymshark bouwen.”

“We moeten het blijven verfijnen en verbeteren”

Rogers kwam bij Gymshark na een decennium bij onlineretailer Asos, waar hij onder meer group supply chain director was. Volgens zijn professionele profiel bekleedde hij eerder functies bij House of Fraser en de logistieke groep DHL.

“In de drie jaar dat ik bij Gymshark werk, heb ik niet alleen een enorme transformatie in onze toeleveringsketen gezien, maar sta ik ook dagelijks versteld van de ambitie van het merk. We hebben de basis gelegd voor een toeleveringsketen die een volledig omnichannel merk ondersteunt voor de lange termijn, maar als we willen slagen, moeten we deze blijven verfijnen en verbeteren. Ik heb het potentieel van dit merk met eigen ogen gezien en kan nu niet wachten om het vanuit het perspectief van de toeleveringsketen te leiden,” aldus Rogers in een verklaring.

Gymshark creëerde in januari 2023 de functie van chief supply chain officer. Het bedrijf nam Laurent Madelaine van het Franse merk Lacoste aan als de eerste die deze titel droeg. Hij was verantwoordelijk voor sourcing, toeleveringsketen, logistiek, kwaliteitscontrole en de duurzaamheidsstrategie van het merk en rapporteerde rechtstreeks aan Francis, zoals FashionUnited destijds meldde.

De promotie is de tweede verandering in het senior team van Gymshark in een maand tijd. In juli trad Shaun Perkinson aan als chief technology officer, afkomstig van de Saoedi-Arabische operator Al Waha Travel Retail. Hij was hiervoor vijf jaar in dezelfde functie werkzaam bij Boden en volgt John Douglas op, die na vijf jaar bij het bedrijf met pensioen gaat.