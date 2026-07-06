H&M Group benoemt nieuwe commercieel directeur

H&M Group benoemt Henrik Kroon tot nieuwe commercieel directeur. De benoeming is een verlenging van Kroons lange carrière bij de Zweedse modegigant, waar hij in 2010 begon.

Kroon kondigt zijn nieuwe functie aan op LinkedIn. Hij zegt: “Ik ben dankbaar voor deze kans en kijk ernaar uit om samen te werken met onze getalenteerde teams. Samen zullen we ons bedrijf versterken, voortbouwen op het momentum dat we hebben gecreëerd en H&M naar een volgend hoofdstuk leiden.”

Voor zijn komst naar H&M in 2010 werkte Kroon bijna zes jaar bij telecombedrijf Ericsson. Hij startte bij H&M als global controller construction. Sindsdien bekleedde hij functies met toenemende verantwoordelijkheid. Zo was hij financieel directeur voor H&M Canada en wereldwijd hoofd winkelruimte. Zijn meest recente functie was die van directeur commerciële ontwikkeling.

Zijn benoeming vindt plaats in een periode van verandering bij H&M. De oprichtersfamilie heeft een groot aandeleninkoopprogramma doorgevoerd om hun belang in het bedrijf opnieuw te vergroten.

Financieel gezien bevindt de retailgigant zich ook in een lastige positie. In het tweede kwartaal van het huidige boekjaar daalde de omzet van de groep met drie procent naar 54,8 miljard Zweedse kroon (4,97 miljard euro). Dit was een zwakkere ontwikkeling dan gepland. Ondanks dit boekt het bedrijf vooruitgang in het verhogen van de winstgevendheid dankzij de lopende herstructureringen, aldus CEO Daniel Ervér.