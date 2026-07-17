Hanane Taidi benoemd tot directrice van textielvericatiebedrijf Bluesign

Het in Zwitserland gevestigde textielverificatiebedrijf Bluesign benoemt Hanane Taidi als nieuwe directrice. De benoeming markeert een strategische transitie voor de organisatie, die voortbouwt op haar positie in de sector tijdens een periode van snelle regelgevingsveranderingen. Bluesign, een operationele dochteronderneming van de Zwitserse test- en certificeringsgroep SGS, werkt samen met de mondiale textielindustrie om negatieve effecten in de gehele waardeketen te verminderen.

Taidi beschikt over meer dan twee decennia internationale leiderschapservaring op het gebied van duurzaamheid, publieke zaken en strategische communicatie. Meest recentelijk was zij directeur-generaal van de Testing, Inspection and Certification (TIC) Council, de internationale vertegenwoordiger van de sector. In die functie leidde zij grensoverschrijdende strategieën in Europa, de Verenigde Staten, China en India.

Tijdens haar periode bij de TIC Council fuseerde Taidi twee grote mondiale organisaties tot één geheel, met als doel de invloed van de sector op het regelgevingsbeleid te versterken. De benoeming sluit nauw aan bij de positie van Bluesign binnen het bredere testecosysteem. Taidi werkt bovendien nauw samen met internationale regelgevende instanties en is sinds 2014 expert bij de Europese Commissie.

In haar nieuwe rol stuurt Taidi het bedrijf door een veranderend marktlandschap, gevormd door kaders als de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Haar prioriteiten zijn het opschalen van de bestaande systemen van het bedrijf en het vergroten van de marktrelevantie. Centraal staan de uitbreiding van toegang tot geverifieerde data over alle productielagen en de versterking van het partnernetwerk.

"Bluesign heeft een krachtig fundament opgebouwd, geworteld in wetenschap en vertrouwen," aldus Taidi in een persbericht. "De kans die nu voor ons ligt, is om die impact op te schalen en de industrie de tools, data en systemen te geven die nodig zijn om verantwoordelijkheid om te zetten in meetbare vooruitgang."

Sinds de oprichting hanteert het bedrijf een end-to-end aanpak voor textielproductie, waarbij alles wordt beheerd van chemische grondstoffen tot eindproducten. Onder de nieuwe leiding breidt het bedrijf dit kader verder uit om partners te ondersteunen bij het voldoen aan de groeiende mondiale vraag naar transparantie in de toeleveringsketen en aantoonbare milieuprestaties.