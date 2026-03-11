Harris Reed stapt op als creatief directeur van Nina Ricci

De Amerikaanse ontwerper Harris Reed kondigt zijn vertrek aan bij Nina Ricci, het Franse luxemerk waar hij drieënhalf jaar creatief directeur was. Reed bevestigt het nieuws op zijn persoonlijke Instagram-account, waar hij zijn plannen onthult om zich volledig te richten op zijn eigen gelijknamige label.

Zijn verklaring luidt: “Ik verlaat Nina Ricci met een hart vol dankbaarheid en een diepe waardering voor alles wat mijn tijd daar mij heeft gegeven. Mijn diepste dank gaat uit naar Puig en het hele team van Nina Ricci. Het was een eer die niet in woorden is uit te drukken om deel uit te maken van een modehuis met zo'n rijke geschiedenis, dat mijn verbeelding niet alleen verwelkomde, maar ook actief aanmoedigde.”

Reed was pas zesentwintig jaar en net afgestudeerd toen hij aantrad als creatief directeur bij Nina Ricci. Zijn taak was om een nieuw perspectief te bieden op de archieven en het vakmanschap van het Parijse label.

Finale van de laatste show van Harris Reed voor Nina Ricci, AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zijn eerste collectie voor AW23 introduceerde inclusiviteit bij het merk en doorbrak de clichés van de modeweek met een diverse selectie modellen. De kleding zelf was een explosie van kleur en vorm, met alles van volumineuze silhouetten met stippen tot strak maatwerk.

Nu, met het oog op de nabije toekomst, zegt Reed, afgestudeerd aan Central Saint Martins, dat hij ‘klaar is om zijn eigen bedrijf naar een volgend hoofdstuk te brengen’. Hij begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven, samen met zijn man en hond.

Zijn eigen merk is een vaste waarde geworden op de London Fashion Week, hoewel het pas sinds het SS25-seizoen officieel op de kalender staat na in de voorgaande jaren individueel te hebben geëxposeerd.

Bij de aankondiging van zijn deelname aan de officiële kalender zei Reed: “Nu, meer dan ooit, moet de Britse mode-industrie creativiteit, innovatie, duurzaamheid en haar kracht in showmanschap en kunst vieren. Samenzijn om de modekunst te steunen, te verdedigen en te vieren is belangrijker dan ooit.”