Hélène de Tissot nieuwe financieel directeur van Chanel

Reorganisatie bij de financiële afdeling van modehuis Chanel. Volgens Fashionnetwork is Hélène de Tissot de nieuwe financieel directeur. Haar benoeming in deze strategische functie is te danken aan haar solide expertise van buiten de mode- en kledingsector.

Hélène de Tissot, voormalig financieel directeur van drankenconcern Pernod Ricard, treedt in oktober 2026 in dienst bij Chanel Ltd. Haar officiële start als financieel directeur is in januari 2027 in Londen. In haar nieuwe rol rapporteert ze rechtstreeks aan Leena Nair, de huidige CEO van het modehuis.

Hélène de Tissot volgt Philippe Blondiaux op, die vorige week zijn vertrek aankondigde op LinkedIn: “Deze week heb ik mijn besluit aangekondigd om met pensioen te gaan bij Chanel, met ingang van 31 december 2026. Hiermee komt een einde aan een veertigjarige managementcarrière die mij de hele wereld over heeft gebracht – van Burkina Faso tot Londen, via Pakistan, Rusland, Zwitserland, de Verenigde Staten en nog vele andere landen.”

Afgelopen mei maakte Chanel een omzetstijging en aanhoudende investeringen bekend. Het modehuis, eigendom van de familie Wertheimer, boekte in 2025 een omzet van 19,3 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 17 miljard euro).