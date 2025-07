Hermès-erfgenaam eist onderzoek naar verdwenen aandelen na dood ex-vermogensbeheerder

Zürich - Nicolas Puech, een van de erfgenamen van het Franse modehuis Hermès, roept via zijn advocate op tot onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van zijn aandelen na het overlijden van zijn voormalig vermogensbeheerder, Eric Freymond. Vorige week berichtten de kranten Tribune de Genève en Le Point, dat Freymond, tegen wie Puech een aanklacht had ingediend, een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

"Met droefheid heb ik kennis genomen van het overlijden van Eric Freymond onder tragische omstandigheden", aldus Puech in een verklaring aan AFP via zijn advocate. "Ik hoop ten zeerste dat de Zwitserse autoriteiten snel duidelijkheid zullen verschaffen over de omstandigheden van zijn overlijden", vervolgt Puech, die ondanks de openbare en gerechtelijke geschillen zijn oprechte medeleven betuigt aan de familie van Freymond.

Freymond was vijfentwintig jaar lang een vriend en adviseur met wie Puech altijd in volledig vertrouwen heeft samengewerkt. "Helaas is onze relatie verbroken door ernstige gebeurtenissen in verband met mijn zes miljoen aandelen Hermès International, waarover nog steeds geen volledige duidelijkheid is", aldus Puech in de verklaring.

De tweeëntachtigjarige Puech is een achterkleinzoon van de oprichter van het modehuis Hermès. Hij erfde zes miljoen aandelen, wat neerkomt op 5,76 procent van het kapitaal van Hermès. Tegen de huidige koers vertegenwoordigen deze aandelen een waarde van bijna 14,5 miljard euro. Een van de onopgeloste vragen in deze zaak is of deze aandelen al dan niet waren verkocht toen Bernard Arnault, topman van LVMH, een belang in zijn concurrent had opgebouwd.

De zaak kreeg een nieuwe wending in 2023 toen Puech, die bekend staat om zijn moeizame relatie met de rest van zijn familie, verklaarde geruïneerd te zijn. Hij diende een aanklacht in tegen zijn voormalig vermogensbeheerder, omdat hij vermoedde dat deze via complexe constructies zijn aandelen had laten verdwijnen. De rechtbank in Genève sprak Freymond vrij, maar Puech, die in Zwitserland woont, heeft ook een soortgelijke aanklacht ingediend in Frankrijk. "Het vinden van de waarheid moet voorop staan" en "met kalmte en zorgvuldigheid door de rechter worden vastgesteld", aldus de verklaring van Puech.

Vorige week reageerden de advocaten van Freymond op het overlijden van hun cliënt. Ze verklaarden dat de voormalig vermogensbeheerder "gebroken was door de impact van de verdenkingen."