Hermès-erfgenaam Nicolas Puech wil fortuin schenken aan zijn tuinman

De 80-jarige Hermès-erfgenaam Nicolas Puech wil zijn fortuin graag nalaten aan zijn tuinman en klusjesman, meldt Tribune de Genève. Daarvoor moet hij zijn ‘huisbediende’, een 51-jarige man wiens naam niet bekend is, wel eerst adopteren.

Volgens Tribune de Genève is Puech al een juridische procedure begonnen om zijn tuinman tot erfgenaam te maken. In oktober 2022 zou hij zijn advocaat de opdracht hebben gegeven om zijn nalatenschap te organiseren en een adoptieprocedure te starten. In Zwitserland is het niet onmogelijk, maar wel zeer ongebruikelijk om een volwassene te adopteren, aldus Tribute de Genève. De huisbediende zou op deze manier erfgenaam worden van ‘minstens de helft’ van het fortuin van Peuch. De man is naar verluidt van Marokkaanse afkomst, getrouwd met een vrouw uit Spanje en heeft een gezin. Mogelijk erft de man ook vastgoed van Puech in Marrakesh en Montreux, ter waarde van 5,9 miljoen dollar (5,3 miljoen euro).

Puech is een Fransman die al jaren in Zwitserland woont. Hij is niet getrouwd en heeft zelf geen kinderen. Hij is een nakomeling van de vijfde generatie van Thierry Hermès, de man die in 1837 het gelijknamige Franse luxemerk (oorspronkelijk als zadelmakerij) oprichtte. Puech nam in augustus 2014 ontslag uit de raad van bestuur van Hermès, maar zou nog steeds 5,7 procent van de aandelen bezitten. Andere familieleden hebben samen een meerderheidsbelang.

Het luxeconcert Hermès wordt momenteel gewaardeerd op 220 miljard dollar (ruim 200 miljard euro). Het aandelenpakket van Puech is naar schatting tussen de 10 en 11 miljard dollar waard (tussen de 9 en 10 miljard euro). Daarmee is hij volgens de New York Post momenteel één van de rijkste personen van Zwitserland.