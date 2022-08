Het tijdloze erfgoed van Issey Miyake

Er zijn maar weinig boeken over de geschiedenis van de mode die zijn naam niet vermelden. Issey Miyake drukte zijn stempel op zijn tijd met zijn lichte, geplooide ontwerpen. De Japanse ontwerper overleed op 5 augustus 2022 en liet een kledingerfenis na van ongeëvenaarde moderniteit.

In Europa wordt Issey Miyake over het algemeen voorgesteld als een van de eerste Japanse ontwerpers die de Europese modewereld hebben betreden. In 1971, na een show in New York, onthulde de ontwerper zijn eerste collectie in Parijs. En tijdens zijn herfst-wintershow van 1973 kon het publiek outfits ontdekken die we vandaag zouden omschrijven als oversized, plat in de stof gesneden, als een kimono. Gedefinieerd door een grote bewegingsvrijheid, introduceerden zij reeds Issey Miyake's "touch".

Issey Miyake werd geboren in Hiroshima in 1938, behaalde een diploma grafische vormgeving aan de Tama Art University in Tokio en besloot vervolgens in 1965 naar Parijs te verhuizen om te studeren aan de École de la Chambre Syndicale de la Couture in Parijs. Daarna werkte hij met Guy Laroche, daarna voor Givenchy en verhuisde naar New York waar hij in dienst trad bij Geoffrey Beene.

In 1970 richtte hij zijn eigen studio op in Tokio, de Miyake Design Studio (MDS), met de droom om op een dag een kledingstuk te maken dat vergelijkbaar is met een T-shirt of een spijkerbroek, iets alledaags, machinewasbaar, gemakkelijk mee te nemen in je koffer en tegen een lage prijs. Met andere woorden, een tegenwicht voor de onbetaalbare delicatesse van de haute couture.

Zo ontstonden haar reliëf- en plooiontwerpen, die slechts een paar gram wegen. Lichtgewicht kledingstukken die soms worden vergeleken met de tijdloze jurken van Mariano Fortuny en die evenzeer een weerspiegeling zijn van de Japanse mode als van westerse kleding. Om ze te maken, maakt Issey Miyake zijn eigen stoffen, kleuren en patronen. Het zijn deze technologische vernieuwingen, gekoppeld aan een gevoel voor zuiverheid, die zijn werk beroemd zullen maken.

Een permanent lexicon voor de komende decennia

In het boek Histoire idéale de la mode contemporaine (ed. Textuel), beschrijft Olivier Saillard de modeshow Issey Miyake Spring-Summer 1977 aldus: "De breisels of jerseys zijn pure vierkanten die achteloos over het lichaam draperen en tegelijk een archaïsch, tijdloos gebaar lenen". Vervolgens verklaart de historicus over de SS-collectie van 1984 dat het een van de belangrijkste shows in de geschiedenis van de hedendaagse mode is: "Zijn vocabulaire van ruime vormen die het lichaam meer begeren dan vermijden, de behandeling van stoffen die alleen hij heeft bedacht, de maanachtige poëzie en de zuiverheid getemd als een kleur zullen een blijvend lexicon zijn voor de komende decennia".

Tenslotte lanceerde hij in 1993 zijn beroemde "Pleats Please", een meer toegankelijke kledinglijn, ontworpen in een synthetisch textiel dat de herinnering aan de plooi vasthoudt. De eerste Pleats Please winkel opende in 1996 in Frankrijk, op de Boulevard Saint-Germain in Parijs. Vervolgens lanceerde Issey Miyake in 2000, in samenwerking met textielingenieur Dai Fujiwara, het merk "A-POC" (A Piece of Cloth), waarvan de naam is gebaseerd op de titel van zijn modeshow in Spring-Summer 1977.

Issey Miyake ging eind jaren negentig met pensioen, waarna Naoki Takizawa werd aangesteld als de ontwerper van de hoofdlijn. Het bedrijf zei echter in een verklaring dat Mr. Miyake "bleef werken met zijn teams, nieuwe ontwerpen creëerde en toezicht hield op alle collecties van de verschillende Issey Miyake lijnen. Art direction is nu in handen van ontwerper Satoshi Kondo, die in 2019 Yoshiyuki Miyamae verving.

Show Issey Miyake SS23. Courtesy of Issey Miyake

In 2022 schittert het huis van Issey Miyake nog steeds en showt het nog steeds op de Parijse modeweek. Afgelopen juni werd een show opgevoerd door Rachid Ouramdane, directeur van het Théâtre national de Chaillot, om de mannencollectie SS 23 voor te stellen.

