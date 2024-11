Hoe zet je een stage om in een baanaanbod?

Hoe zet je een stage in de mode om in een baan, op korte of lange termijn? In een industrie die bekend staat als bijzonder competitief en verzadigd, is het bemachtigen van een contract vaak een lastige opgave. Toch slagen sommige studenten erin om een plaats te veroveren, zoals Yanrong Chen, marketing projectmanager Azië bij het Franse prêt-à-porter merk Rouje.

Yanrong Chen, oorspronkelijk afkomstig uit China, studeerde eerst foreign languages in haar geboorteland, waar ze Frans en Engels leerde. Tijdens haar opleiding realiseerde ze zich dat ze in de marketing wilde werken. Haar professionele ervaring in dit vakgebied was echter beperkt. Ze besloot daarom haar stages te gebruiken om ervaring op te doen en zich vertrouwd te maken met opdrachten met betrekking tot e-commerce, online klantervaring en influencer marketing bij verschillende bedrijven, waaronder de Franse groep L'Oréal.

Vastbesloten om in de marketing door te groeien, schreef ze zich in voor de master Luxury and Fashion Management aan de business school SKEMA (campus Sophia Antipolis) in Antibes (Zuid-Frankrijk), een twee jaar durende master. Daar ontwikkelde ze een sterke interesse in mode, wat haar ertoe bracht te solliciteren naar een stage 'communicatie en operationele activiteiten' voor de regio Azië bij Rouje. Na drie sollicitatiegesprekken werd ze uiteindelijk aangenomen voor een periode van zes maanden. Sinds oktober is Yanrong Chen in dienst bij het merk als marketing projectmanager Azië. In dit artikel geeft ze zes tips om je positie binnen een bedrijf te versterken.

Kies een stage die bij je profiel past

"Toen ik de stagevacature bij Rouje zag, dacht ik dat ik droomde: ik voldeed aan alle eisen die het merk zocht", herinnert Yanrong Chen zich met emotie. Ze raadt studenten die op zoek zijn naar een stage aan om te kiezen voor vacatures waarbij de taken echt aansluiten bij hun vaardigheden. Dit stelt hen in staat zich te onderscheiden van andere, minder gekwalificeerde kandidaten.

Wees niet naïef

"Het is goed om grote ambities te hebben, maar je moet jezelf haalbare doelen stellen. Toen ik een student vreemde talen was, kon ik niet verwachten dat ik mijn eerste stage bij Louis Vuitton zou krijgen." Voor Yanrong Chen is het belangrijk om een groot doel te hebben, maar ook kleinere subdoelen die 'je carrièreplan realistischer maken'.

Probeer jezelf te verbeteren

Tijdens haar stage probeerde Yanrong Chen zich dagelijks te verbeteren. "Wat heb ik vandaag gedaan? Hoe kan ik het beter doen? Ben ik vooruitgegaan?", zijn allemaal vragen die de jonge professional zichzelf stelde.

Kom met voorstellen

De nieuwe aanwinst van Rouje legt uit dat haar ondernemende karakter waarschijnlijk heeft bijgedragen aan haar aanstelling. "Tijdens mijn stage heb ik geprobeerd nieuwe plannen en projecten voor te stellen, met ideeën te komen zonder bang te zijn om ze te uiten."

Integreer in je werkomgeving

"Tijdens een stage is het belangrijk om te luisteren naar je leidinggevenden om te begrijpen wat ze willen, om hun verwachtingen te begrijpen", benadrukt Yanrong Chen. Ze raadt aan om niet te aarzelen om met collega's te praten, want 'je leert altijd van hen en je ontwikkelt jezelf aan hun zijde'.

Doe meerdere ervaringen op

De voormalige student, nu marketing projectmanager, adviseert om verschillende professionele ervaringen op te doen om expertise te ontwikkelen. Hoewel de mode-industrie en de marketingsector als "verzadigd" worden beschouwd, is ze ervan overtuigd dat de "goede" stages het verschil maken.

"Eerlijk gezegd heb ik in het begin niet veel nagedacht over de kwestie van een baan. Als buitenlandse student in Frankrijk was ik al blij dat ik vrij snel een stage had gevonden. Tijdens mijn zes maanden bij Rouje heb ik er de voorkeur aan gegeven me te concentreren op wat voor me lag en me elke dag volledig in te zetten voor mijn werk. En misschien is dat wel wat hen beviel", concludeert ze.