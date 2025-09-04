Hoofd duurzaamheid Chloé vertrekt

De Chief Sustainability Officer van het Franse luxehuis Chloé heeft haar functie neergelegd. Aude Vergne kondigde haar vertrek aan op LinkedIn, waar ze aangaf ‘klaar te zijn voor nieuwe uitdagingen’.

In haar bericht bedankte Vergne Chloé's voormalige president Geoffroy de La Bourdonnaye, voormalig CEO Riccardo Bellini en huidig CEO Laurent Malecaze voor hun vertrouwen. ‘Ik ben enorm dankbaar voor de projecten die ik heb mogen leiden en voor alle geweldige mensen die ik onderweg heb ontmoet’, merkte ze op.

Vergne trad in 2016 in dienst bij Chloé, aanvankelijk in de rol van directeur parfums, brillen en business development. Later werd ze benoemd tot directeur duurzaamheid én directeur licenties, voordat ze in oktober 2021 Chief Sustainability Officer werd.

Tijdens haar tijd bij het label hield Vergne toezicht op de eerste B Corp-certificering van het merk in 2021, evenals de hercertificering in 2024, waarbij de B Corp-score met veertien procent toenam.

Haar laatste initiatief bij Chloé was haar deelname aan het Franse programma ‘Congé Solidaire/Mission Solidaire’, dat werknemers of burgers in staat stelt om tijdens hun vrije tijd vrijwilligerswerk te doen bij een NGO. Gedurende deze periode was Vergne betrokken bij het trainen van de managers van een herbebossingsinitiatief in Madagaskar, Project Diabe, in communicatie, leiderschap en projectmanagement.