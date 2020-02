Hoofd Europese divisie Alibaba vertrekt

De Duitse Terry von Bibra, hoofd van de Europese divisie van Alibaba, heeft het bedrijf verlaten. Dat bevestigde de Chinese e-tailer aan FashionUnited.

Noch de reden van Bibra’s vertrek, noch wie hem opvolgt, is niet duidelijk.

Bibra is sinds 2015 werkzaam bij Alibaba, en was sinds 2016 general manager van Alibaba Europa. “Terry heeft uitstekend werk verricht in zijn vier jaar bij Alibaba. We waren blij om hem aan boord te hebben en wensen hem het allerbeste voor de toekomst,” vertelt een woordvoerster van Alibaba. Voor zijn tijd bij de internetgigant werkte Bibra onder andere voor het Duitse warenhuisbedrijf Karstadt.