Hoofd merchandising Steve Madden stapt op

De Chief Merchandising Officer van schoenenmerk Steve Madden heeft ontslag genomen. Karla Frieders is officieel per 30 juni teruggetreden uit haar functie, zo blijkt uit een melding bij de toezichthouder.

Volgens een verklaring heeft Frieders de functie ‘vrijwillig’ verlaten om ‘persoonlijke redenen’. Het bedrijf benadrukt dat haar vertrek niet het gevolg is van een meningsverschil over bedrijfsvoering, beleid of procedures. Steve Madden geeft aan ‘op dit moment’ geen opvolger voor Frieders te zullen benoemen. Haar taken worden overgenomen door andere leden van het managementteam.

Met het vertrek van Frieders komt een einde aan een lange carrière bij het schoenenmerk. Ze begon ruim 26 jaar geleden als inkoper en merchandising manager en werkte zich op tot CMO in 2015.

Gelijktijdig met haar vertrek verlaat ook Robert Smith de raad van bestuur van Steve Madden. Net als Frieders treedt Smith per 14 juli vrijwillig terug om ‘een andere kans te benutten’. Smith was sinds april 2014 directeur van het bedrijf en sinds juni van datzelfde jaar lid van de remuneratiecommissie.

Naar aanleiding van zijn vertrek laat Steve Madden weten de raad van bestuur te verkleinen van elf naar tien leden.