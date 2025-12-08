'Hoofdontwerper Norbert Stumpfl verlaat Brioni'

Modehuis Brioni, eigendom van het Franse luxeconcern Kering, en de Oostenrijkse ontwerper Norbert Stumpfl scheiden na zeven jaar hun wegen, aldus een bericht van vakmedium Women’s Wear Daily (WWD).

Stumpfl volgt in 2018 Nina-Maria Nitsche op als creatief directeur van het merk. Zijn achtergrond omvat leidinggevende rollen in de ontwerpteams van Berluti, Balenciaga en Lanvin, naast werkzaamheden voor Louis Vuitton en Adidas.

Kering benoemde in mei al een nieuwe algemeen directeur voor Brioni. Sindsdien leidt Federico Arrigoni, voorheen plaatsvervangend algemeen directeur bij zustermerk Saint Laurent, het Italiaanse modehuis. De opvolging voor de creatieve leiding van Brioni is volgens het WWD-bericht nog onbekend.