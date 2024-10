i-D magazine roept twee nieuwe creatieve functies in het leven

Bedford Media heeft de benoeming aangekondigd van Jamie Reid als global creative director en Steff Yotka als global editorial director van i-D.

In deze nieuw gecreëerde functies, aldus het bedrijf in een persbericht, zullen Reid en Yotka samenwerken met i-D global editor-in-chief en chief brand officer Thom Bettridge om gezamenlijk de creatieve, redactionele en merkontwikkeling van de publicatie voor i-D te sturen via digitale en gedrukte kanalen en opkomende commerciële platforms.

“i-D heeft een unieke positie in de wereld van cultuur en mode en ik voel me echt vereerd dat ik dit volgende hoofdstuk mede vorm mag geven. Ik vind het geweldig om samen met Thom en Steff verder te bouwen aan die nalatenschap,” aldus Jamie Reid.

Het bedrijf voegde eraan toe dat Reid een creatief team zal leiden om een duidelijke visuele identiteit voor i-D te ontwikkelen. Hij brengt expertise mee in redactioneel art direction en grafisch ontwerp, vanuit zijn eerdere functies bij Dazed and Confused, Arena Homme+ en POP magazine. Het bedrijf zei verder dat Yotka's eerdere werk voor SSENSE, Vogue en Style.com getuigt van haar gretigheid om opkomende talenten te ontdekken en nieuwe formats uit te vinden om verslag te doen van het hier en nu.

“i-D is altijd meer geweest dan een tijdschrift. Het is een symbool van onafhankelijkheid, vrijheid, vreugde en tegencultuur, en ik ben vereerd om die erfenis voort te zetten, in de voetsporen van zoveel van mijn helden die door de jaren heen hebben bijgedragen aan de geschiedenis van i-D,” voegt Steff Yotka toe.

Het gedrukte tijdschrift keert terug in maart 2025 en zal twee keer per jaar verschijnen.