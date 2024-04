In memoriam: De modewereld herdenkt Roberto Cavalli

De beroemde Italiaanse ontwerper Roberto Cavalli overleed vrijdag op 83-jarige leeftijd en liet een erfenis achter vol exotische luxe die revolutionair was voor de mode-industrie gedurende de levensduur van zijn gelijknamige merk. Als zodanig heeft zijn dood natuurlijk een snaar geraakt bij degenen met wie hij heeft gewerkt en met wie hij heeft samengewerkt, velen van hen uitten dit weekend via sociale media hun bewondering en verslagenheid te een eerbetoon aan de nu overleden ontwerper.

Peter Dundas, die van 2002 tot 2005 creatief directeur was van Roberto Cavalli en in 2015 terugkeerde in de functie voordat hij later in 2016 definitief afscheid nam van de ontwerper, deelde op Instagram zijn verdriet bij het horen van het overlijden van de ontwerper. Zijn bericht, dat begint met "Addio Roberto", gaat verder: "Ik ken niemand zoals hij. Een echte levensgenieter, die het leven en de mode vierde op zijn eigen unieke en gepassioneerde manier. Voor mij was hij de spil in mijn verhaal. Toen ik het eerste jaar bij hem en zijn familie en de dierenmenigte woonde toen ik in Florence aankwam, wist ik dat dit als geen andere opdracht zou zijn."

Dundas voegt eraan toe: "Elke baan geeft je een extra laag als creatieveling, maar Roberto en Eva [Maria Düringer, een Oostenrijks model dat tot 2010 met Cavalli getrouwd was] gaven me vleugels om te vliegen en daar ben ik zo dankbaar voor. Later gaf Roberto mij de eer door mij te kiezen om hem te vervangen toen hij met pensioen ging, wat zo moeilijk moet zijn geweest, maar het is het ultieme [gebaar] van vrijgevigheid van een ontwerper. Bedankt Roberto voor alle mooie tijden die we hebben gedeeld en voor je geloof en enthousiasme in kinderen zoals ik toen was (of nog steeds ben)."

Puglisi over Cavalli: 'Je naam zal doorgaan, voor altijd een baken van inspiratie’

De huidige creatief directeur van het merk, Fausto Puglisi, nam ook afscheid van Cavalli op het sociale mediaplatform en zegt in zijn eigen verklaring: "Beste Roberto, je bent misschien [fysiek] niet meer bij ons, maar ik voel dat je geest altijd bij ons zal zijn. Het is een grote eer in mijn carrière om te werken onder jouw nalatenschap en om te creëren voor het merk dat je hebt opgericht met zo'n visie en stijl. Rust in vrede, we zullen je missen. Je naam zal voortleven, voor altijd een baken van inspiratie."

Fausto Puglisi, creatief directeur bij Roberto Cavalli, tijdens de finale van de FW24-show van het merk Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De Italiaanse collega-ontwerper Giorgio Armani brengt verder hulde aan Cavalli en nam het op voor leeftijdsgenoten in de industrie met zijn commentaar op Armani's X - voorheen Twitter - account. Hierin zegt Armani: "Ik kan me geen visie op mode voorstellen die verder van de mijne afstaat dan die van Roberto Cavalli, maar toch heb ik altijd enorm veel respect voor hem gehad: Roberto was een ware kunstenaar, wild en prachtig in zijn gebruik van prints, in staat om fantasie om te zetten in verleidelijke kleding. Ik heb met grote droefheid kennis genomen van zijn overlijden: zijn Toscaanse verve zal enorm gemist worden."

Naast branchegenoten deelden ook modellen en beroemdheden die hebben gewerkt met, en ontwerpen hebben gedragen van, Cavalli hun verdriet over zijn overlijden. Naast een foto van zichzelf en de ontwerper zei het Braziliaanse model Adriana Lima: "Unapologetic in style and spirit. We hebben vandaag een legende verloren. Rust in vrede Roberto Cavalli."

Het beroemde supermodel Cindy Crawford deelde haar eigen hartverwarmende woorden in een Instagram story waarin ze een foto van zichzelf deelde naast Cavalli en een foto van haar deelname aan een van de catwalks van de ontwerper. In de posts zegt Crawford: "Gecondoleerd met het overlijden van mijn goede vriend Roberto Cavalli. We zullen je missen. Hij bracht gedurfdheid en kleur in zijn mode en ik voelde me altijd mooi als ik zijn kunst droeg."

Crawford over Cavalli: 'Ik voelde me altijd mooi als ik zijn kunst droeg'

Zangers en actrices zijn ook onder degenen die een eerbetoon brachten, waaronder leden van de voormalige meidengroep Destiny's Child, die beroemd werden door het dragen van een aantal van Cavalli's looks op rode lopers, op het podium en tijdens verschillende evenementen. De drie leden waren onder andere aanwezig bij een galadiner voor de Met's 'Wild: Fashion Untamed' tentoonstelling, georganiseerd door Cavalli in 2004. Kelly Rowland denkt met liefde terug aan Cavalli in een Instagram story van de twee, waarin ze deelde: "Mr. Cavalli! Bedankt voor je talent en creativiteit! En dat je altijd zo ongelooflijk aardig bent! Door jou voelden we ons allemaal zo sexy en fly! We zullen je echt missen!"

Jennifer Hudson is de volgende die een bericht plaatste op Instagram, waar ze zei dat Cavalli "altijd een van [haar] favoriete ontwerpers" was en hem een "ware kunstenaar in elk opzicht" noemde voordat ze verklaarde dat hij "erg gemist" zou worden. Ciara publiceerde ondertussen een foto van zichzelf terwijl ze voor Cavalli zingt, waarop ze zegt: "Voor altijd dankbaar voor dit moment. Het was deze avond dat Mr Cavalli me vertelde dat hij wilde dat ik in een campagne van Roberto Cavalli zou spelen en kort daarna was het zover. Hij was echt een genie en een inspiratie voor zovelen van ons en de mode! RIP Legende. Je prachtige nalatenschap zal voor altijd voortleven in onze harten."

Actrice Eva Longoria post op Instagram met een heleboel foto's van zichzelf met een aantal Cavalli looks van de afgelopen jaren. De post gaat vergezeld van een onderschrift met de tekst: "Bedankt voor je prachtige ontwerpen waardoor zovelen zich mooi en zelfverzekerd voelden. We zullen je missen!"