Inès de la Fressange Paris: nieuwe start onder leiding van Romain Trébuit

Modemerk Inès de la Fressange Paris heeft een nieuwe algemeen directeur: Romain Trébuit. De medeoprichter en voormalig CEO van Circle Sportswear heeft als doel het merk nieuw leven in te blazen en de invloed ervan in Frankrijk en het buitenland te vergroten.

Romain Trébuit zal Fabrice Boé, president-directeur-generaal, ondersteunen bij de implementatie van een nieuwe strategische routekaart. Deze routekaart is met name gericht op internationale groei. Inès de la Fressange is een bekende naam op de Franse markt, maar ook internationaal, met name in Italië en de Verenigde Staten, aldus Trébuit in een gesprek met FashionUnited.

Inès de la Fressange Paris: meer premium

De nieuwe routekaart is gebaseerd op verschillende pijlers: het merk ‘premium’ maken door de focus te leggen op de belangrijkste items en iconische producten te creëren. Daarnaast wil het merk de tassen- en accessoireslijn verder ontwikkelen en de digitale aanwezigheid, die momenteel iets minder dan twintig procent van de activiteiten vertegenwoordigt, uitbreiden. Het doel is om dit percentage te verdubbelen. Ten slotte wil het merk nieuwe winkels openen, maar zonder overhaaste beslissingen te nemen, aldus Trébuit.

Het aanbod van Inès de la Fressange zal bestaan uit herwerkte producten, ontworpen in de Parijse ateliers, met veertig procent van de artikelen geproduceerd in Frankrijk. Hoewel de uitstraling van de producten wordt vernieuwd, zal de prijs gelijk blijven, verzekert Trébuit.

Het merk, opgericht door topmodel Inès de la Fressange, heeft momenteel vier eigen winkels in Frankrijk, evenals diverse shop-in-shops en ongeveer 140 verkooppunten in het buitenland.

Romain Trébuit was zes jaar lang oprichter en directeur van het premium sportmerk Circle Sportswear (2019-2025). Daarvoor richtte hij Yoss op, een HR-platform dat hij vier jaar lang leidde (2016-2019). Hij ontwikkelde ook zijn marketing- en strategische vaardigheden bij grote beauty- en modebedrijven, zoals L’Oréal en Yves Saint Laurent.

Campagne Inès de la Fressange Paris. Credits: Inès de la Fressange Paris.