Inge van Heumen wordt Head of Marketing bij My Jewellery

Inge van Heumen is aangesteld als de nieuwe Head of Marketing bij het Nederlandse sieraden- en modemerk My Jewellery. Dat meldt ze zelf via haar persoonlijke LinkedIn-pagina. Van Heumen is per direct gestart in haar nieuwe rol en volgt daarmee de ambitie van het merk op om de komende periode internationaal verder op te schalen.

In haar nieuwe functie wordt Van Heumen verantwoordelijk voor het vormgeven van de volgende groeifase van het bedrijf. Ze stapt in op een moment dat het merk een agressieve retailstrategie hanteert in de Benelux. Zo opende My Jewellery in juni nog een nieuw filiaal in het Belgische Wijnegem Shopping Center, nabij Antwerpen.

Van Heumen brengt veel retailervaring mee naar het hoofdkantoor in 's-Hertogenbosch. De afgelopen twee jaar was zij actief als Marketing & Sales Director bij e-commerceplatform Otto voor de Nederlandse markt. Daarvoor bekleedde ze verschillende marketing- en categorymanagementrollen bij grote spelers zoals JDE (Jacobs Douwe Egberts), L’Oréal en Albert Heijn.