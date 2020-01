J.Crew benoemt nieuwe CEO

J.Crew Group, Inc. heeft Jan Singer aangesteld als zijn nieuwe CEO. Dat meldt de Amerikaanse retailer in een persbericht. Singer, voormalig Victoria’s Secret directeur, zal haar nieuwe functie per 2 februari vervullen.

Singer neemt het roer over van Michael Nicholson, die fungeerde als interim CEO na het vertrek van James Brett in november 2018. Per 2 februari zal Nicholson weer terugkeren in zijn voormalige functie als COO.

“Jan is een dynamische leider met veel ervaring in het creëren en moderniseren van omnichannel-merken,” zegt Chad Leat, directeur en voorzitter van J.Crew’s Raad van Bestuur, in het bericht. Singer was drie jaar lang CEO van lingeriemerk Victoria’s Secret. Daarvoor werkte ze anderhalf jaar als CEO voor Spanx, en was ze tien jaar lang werkzaam voor Nike.