Jack Wolfskin stelt Natascha el Mahmoud aan als General Manager Commercial in Europa, dat laat het outdoormerk weten middels een persbericht. El Mahmoud werkt sinds 2002 bij Jack Wolfskin en vervulde hiervoor de functie van VP Sales.

De benoeming valt samen met een nieuwe Europese verkoopstructuur bij Jack Wolfskin. Onder leiding van El Mahmoud zijn er nu regionale divisies om gerichte distributiestrategieën over verschillende markten te creëren.

Jack Wolfskin creëerde daarnaast ook een nieuwe functie: Marcus Mielke wordt benoemd tot Director European Digital Key Accounts en zal daarmee in de toekomst verantwoordelijk zijn voor digitale groothandelspartnerschappen met marktleiders.

“De nieuwe structuur zal ons helpen om onze omnichannel-aanpak op de Europese markt te verdiepen en met een duidelijke strategie te opereren in onze focusmarkten”, zegt Richard Collier, CEO van Jack Wolfskin, in het persbericht. “Dit zal de drie divisies in staat stellen om op een nauw gecoördineerde manier te handelen en beslissingen te nemen.”

Natascha el Mahmoud, de nieuwe General Manager Commercial in Europa, voegt eraan toe: “Het soepele samenspel tussen onze verkoopkanalen heeft een grote impact op de klantervaring en is cruciaal voor ons aanhoudende succes. Ik kijk erg uit naar de taak om de samenwerking tussen de afdelingen verder te stimuleren en uiteindelijk een nog betere merkervaring voor onze klanten te creëren.”