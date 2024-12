Jack Wolfskin verwelkomt Jens Döring als CFO

Jack Wolfskin heeft nieuwe mensen aangesteld in het management van het bedrijf. Met deze benoemingen wil het bedrijf de groeifase verder kracht geven.

Het bedrijf meldde in een verklaring dat Jens Döring op 1 januari 2025 zal starten als de nieuwe CFO van Jack Wolfskin. Hij vervangt André Grube, die na vier jaar bij het bedrijf aftreedt als algemeen directeur en CFO. Döring werkte hiervoor bij Adidas.

Bij Adidas bekleedde Döring meest recent de positie van VP Finance Central Europe, waar hij toezicht hield op de financiën van de 10 Midden-Europese landen van het merk. Döring heeft in totaal 25 jaar financiële ervaring in de sport-, mode- en lifestyle-industrie. Hij heeft gewerkt bij onder andere Adidas, C&A, RockShox en Beiersdorf.

Matthew Jung, president van het bedrijf, gaf commentaar op de benoeming van Döring: "Nu we het merk nieuw leven inblazen in de DACH-regio, ben ik ervan overtuigd dat Jens' expertise in deze specifieke regio een katalysator zal zijn voor gezonde, duurzame groei."

Het bedrijf voegde eraan toe dat Claire Midwood, senior vice president Product & Marketing, haar verantwoordelijkheden naast marketing, product en design nu ook uitbreidt naar retail. Midwood begon haar carrière op de winkelvloer in het Verenigd Koninkrijk en heeft leidinggevende retailfuncties bekleed bij Adidas en Apple. Ze zal nu toezicht houden op alle aspecten van de Europese retail van Jack Wolfskin, inclusief meer dan 100 eigen winkels.

Jack Wolfskin meldde verder dat Elliot McFarlane, oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk, aan Midwood zal rapporteren als het nieuwe hoofd Retail Operations & In-store Experience. McFarlane heeft in zijn 28-jarige carrière een succesvolle staat van dienst opgebouwd in de retail, voornamelijk in sport en fast fashion.

Jack Wolfskin heeft ook Kurt Zhang, die sinds augustus 2022 VP Omni-Channel in China is, gepromoveerd tot algemeen directeur om leiding te geven aan de groei van het merk en de ontwikkeling van de organisatie.

"Met deze belangrijke benoemingen zijn we er trots op dat we gebruik kunnen maken van de leiderschapskwaliteiten binnen onze bestaande organisatie en tegelijkertijd bewezen leiders uit de industrie verwelkomen, nu we de uitvoeringsfase van onze 'reimagine'-strategie ingaan", voegde Matthew Jung toe.