Jane Birkin, een zangeres maar ook een nonchalant mode-icoon

Parijs - Ze liep over de rode loper met een mandje, droeg ‘s nachts doorschijnende mini-jurkjes en liet haar naam achter op een van de duurste tassen ter wereld: Jane Birkin was ook een mode-icoon.

“Ik ben Engels en ik kom uit een omgeving waar ik me altijd op mijn gemak voelde (...). Ik kon met iedereen uit eten gaan en mijn salade met mijn vingers eten. Ik maakte me nooit zorgen over of dingen wel of niet werden gedaan”, vatte ze samen in een interview met Vogue in februari 2021. Toen ze eind jaren ‘60 in Frankrijk aankwam, stond haar stijl in schril contrast met de goed verzorgde vrouwen.

Er was Françoise Hardy en haar Paco Rabanne-jurk, maar die droeg ze op knielengte. “Ik had rijen steken verwijderd zodat het leek op een lang T-shirt.” Ultra korte jurken werden haar handelsmerk tijdens haar jaren met Serge Gainsbourg, wiens stijl ze beïnvloedde. “Alles is van mij”, beweerde ze. Laten we de acht dagen oude baard om zijn gezicht te modelleren niet vergeten. Ze kocht zacht witte leren schoenen voor hem die hij zijn hele leven zonder sokken droeg. Ze vond het ook ‘veel erotischer om naakt onder zijn spijkerbroek te zitten’ en gaf ‘de boodschap’ door.

Op foto’s uit modebladen, die nu op sociale netwerken worden geplaatst, draagt ze soms een witte jurk met een decolleté onder de navel en soms een doorzichtige jurk zonder beha. "Ik wist niet dat het zo doorzichtig was. Het is de cameraflits van de fotografen. Als ik dat had geweten, had ik geen slipje gedragen!”

Een rieten mand gekocht op een Londense markt vergezelt haar overal, voor casual looks tot aan de top van de trappen in Cannes.

Iconische tas

Tijdens een vlucht van Parijs naar Londen klaagde ze tegen haar buurman dat ze geen tas kon vinden die aan haar behoeften als jonge moeder voldeed. De buurman was niemand minder dan Jean-Louis Dumas, de toenmalige manager van Hermès. In 1984 werd een draagtas met een speciale ruimte voor babyflesjes geboren, die de naam Birkin kreeg.

Vandaag de dag is het een van de meest begeerde modeaccessoires: u moet gemiddeld zes jaar wachten om een Birkin te bemachtigen, die op de markt tussen de 2.000 en 10.000 euro waard is in rundleer en 25.000 en 40.000 euro in krokodillenleer. Tweedehands Birkins worden verkocht op veilingsites.

In 2015 vroeg Jane Birkin, geschokt door de mishandeling van krokodillen, aan Hermès om de 'Birkin Croco’ uit de schappen te halen totdat er betere afspraken kwamen voor de productie ervan. Het merk zei dit toe. In een verklaring op zondag prees het luxemerk haar als ‘een dierbare vriendin en betrokkene vanaf het begin’, met ‘grote medemenselijkheid'.

Balmain ontwerper Olivier Rousteing sprak over de dood van een ‘icoon’, wiens stijl op ‘het inspiratiebord van elke ontwerper’ stond. Ontwerper Simon Porte Jacquemus plaatste tevens een foto van Jane Birkin online als eerbetoon, met het bijschrift ‘voor eeuwig en altijd’.

Bohemian chic

Rond haar veertigste werd Jane Birkin zachter en veranderde haar stijl. "Ik vond mezelf het meest interessant op mijn veertigste met Agnès b. mannenhemden, oversized broeken en veterloze sportschoenen. Het is goed als je ouder wordt (...) Op een gegeven moment moet je de damesjurken opgeven. Je ziet er tien jaar ouder uit”, zei ze. Het was in een oversized zwart pak over een wit shirt dat ze "Baby Alone in Babylon" zong tijdens een Gucci modeshow in Parijs in 2018.

In 2016 poseerde Jane Birkin in een dinerjasje en wit overhemd voor een Saint Laurent-campagne die destijds werd geregisseerd door ontwerper Hedi Slimane. Van bohemien chic tot sexy party girl, haar outfits blijven modellen inspireren zoals de Britse Alexa Chung en zangeres Clara Luciani (AFP).