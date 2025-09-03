Japanse ontwerper Soshi Otsuki grote winnaar LVMH prijs

Parijs - De Japanse ontwerper Soshi Otsuki heeft woensdag in Parijs de twaalfde LVMH Prijs gewonnen. Deze prijs beloont de meest veelbelovende jonge modeontwerpers met een recordbedrag van 400.000 euro.

Aan het hoofd van het label Soshiotsuki nam hij zijn prijs in ontvangst van de Indiase actrice Deepika Padukone in de Fondation Louis Vuitton.

Soshi Otsuki, specialist in kleermakerskunst, lanceerde zijn mannenlabel in 2015. Het jaar daarop was hij al genomineerd voor de LVMH Prijs.

De Japanner nam het op tegen zeven andere ontwerpers, die zelf waren geselecteerd uit 2.300 kandidaten, aldus Delphine Arnault, CEO van Dior.

Tot zijn concurrenten behoorden onder meer de Fransman Alain Paul met zijn gelijknamige label, en de Tataar Danial Aitouganov, medeoprichter met de Nederlands-Caribische Imruh Asha van het Nederlandse label Zomer. Beide merken presenteren hun collecties al in Parijs.

De Britse Torishéju Dumi, ontwerpster met Braziliaanse en Nigeriaanse roots en het brein achter het merk Torishéju, ontving de Savoir-Faire Prijs uit handen van de Franse actrice Camille Cottin. Haar landgenoot Steve O Smith kreeg de Karl Lagerfeld Prijs van Anna Sawai, ster uit de Japanse serie "Shogun". Deze twee prijzen, elk ter waarde van 200.000 euro, gaan net als de hoofdprijs gepaard met een jaar mentorschap voor de winnaars.

De jury bestond uit de meeste artistiek directeuren van de modehuizen van LVMH, van Jonathan Anderson (Loewe) tot Nicolas Ghesquière en Pharrell Williams (Louis Vuitton), Nigo (Kenzo), Phoebe Philo en Sarah Burton (Alexander McQueen).

De LVMH Prijs, in het leven geroepen door Karl Lagerfeld, heeft in het verleden ontwerpers bekroond die belangrijke figuren in de modewereld zijn geworden, zoals Jacquemus (2015), de Britse Wales Bonner (2016) en de Française Marine Serre (2017).

Vorig jaar won de Zweedse Ellen Hodakova Larsson, bekend van upcycling, de prijs, terwijl de Nederlander Duran Lantink, onlangs benoemd tot artistiek directeur van Jean Paul Gaultier, de Karl Lagerfeld Prijs in ontvangst mocht nemen.