JD Sports stelt nieuwe managing director aan voor EMEA-activiteiten

JD Group, het moederbedrijf van sportkledinggigant JD Sports, bevestigt het vertrek van managing director Michael Armstrong. Vervolgens kondigt het bedrijf de promotie aan van Paul Orange tot nieuwe managing director van JD EMEA (Verenigd Koninkrijk, Europa, Midden-Oosten en Afrika).

Het vertrek van Armstrong volgt meer dan dertig jaar na zijn indiensttreding bij JD en drie jaar na zijn aanstelling als managing director. In een verklaring aan FashionUnited laat JD weten dat Armstrong “andere mogelijkheden gaat nastreven”. “Wij danken Michael oprecht voor zijn inzet, leiderschap en bijdrage aan JD,” vervolgt de verklaring.

Na zijn vertrek lijkt het bedrijf de rol van Armstrong op te splitsen. Orange, voorheen general manager EMEA bij JD, neemt nu de volledige verantwoordelijkheid voor de regio op zich. Hij geeft leiding aan de inkoop, het eigen merk en de marketinginspanningen, naast de merchandising, digitale afdelingen, functionele ondersteuning en de country managers.

Het bedrijf verklaart dat Orange “meer dan twintig jaar ervaring bij JD meebrengt en een integraal onderdeel is geweest van ons groeitraject, waarbij hij een belangrijke leiderschapsrol speelde in onze vroege Europese expansie”.

Zijn promotie vindt plaats tijdens een langdurige expansieperiode voor JD. Het bedrijf heeft in 2025 zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten en Centraal- en Oost-Europa uitgebreid. Per juli 2025 heeft JD daar nu meer dan 65 winkels. In deze periode is ook een nieuw e-commerceplatform in Italië gelanceerd, naast de opening van een distributiecentrum in Nederland. Dit centrum is bedoeld om de capaciteit van de Europese winkels te versterken.