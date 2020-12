Jeanologia oprichter José Vidal overleden

José Vidal Royo, oprichter van het merk Jeanología, is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat melden bronnen uit zijn bedrijf. Jeanología, dat Royo in 1994 oprichtte samen met zijn neef Enrique Silla, biedt milieuvriendelijke, duurzame textieloplossingen.

José Vidal begon zijn professionele carrière in het hart van het familiebedrijf Tejidos Royo, waar hij toezicht hield op de overzeese expansie. Vidal richtte vervolgens Jeanología op om milieuvriendelijke en duurzame technologieën voor de textielindustrie te ontwikkelen.

Vidal zette zich in voor het milieu en voor sociale gelijkheid. Samen met Juan Carlos Vázquez-Dodero richtte hij de Fondation Amigos de Rimkieta (FAR) op, waarmee hij werkte aan projecten om de kwaliteit van leven van mensen in een van de armste regio’s van Burkina Faso te verbeteren.

Beeld: Jeanologia