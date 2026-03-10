Jimmy Choo benoemt Andy Holmes tot financieel directeur

Schoenenmerk Jimmy Choo geeft een nieuwe invulling aan een sleutelpositie. Het bedrijf, onderdeel van modeconcern Capri Holdings, kondigde dinsdag de benoeming aan van Andy Holmes tot Senior Vice President (SVP), CFO & Operations. Holmes volgt Richard Kozlowski op, die eind maart het bedrijf verlaat.

Volgens zijn nieuwe werkgever heeft Holmes meer dan twee decennia leidinggevende ervaring bij gerenommeerde luxemerken en retailers. Zijn laatste functie was die van operationeel en financieel directeur bij herenmodemerk Dunhill. Daar bekleedde hij sinds 2019 leidinggevende functies en was hij tijdelijk interim-CEO van het bedrijf. Daarvoor was hij werkzaam in het management van Marks & Spencer en Burberry.

In zijn nieuwe rol werkt hij nauw samen met de managementteams van Jimmy Choo en Capri Holdings en speelt hij een ‘sleutelrol’ in het bepalen van de strategische koers van het bedrijf, aldus een verklaring.