Jochen Holy gestorven op 78-jarige leeftijd

Jochen Holy, medeoprichter van de Holy Fashion Group, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Zwitserse modebedrijf vandaag bekend gemaakt.

“Door zijn persoonlijke werk, zijn unieke ondernemersprestaties en zijn betrokkenheid bij de raad van bestuur, heeft Jochen Holy het succes van het bedrijf aanzienlijk vormgegeven met de merken Joop!, Strellson en Winsor,” zo wordt vermeld in een persbericht van de raad van bestuur, het management en de medewerkers van Holy Fashion Group.

In 1969 namen Jochen en Uwe Holy de leiding van het modehuis Hugo Boss over van hun vader Eugen Holy. De broers en kleinzonen van de oprichter van het bedrijf, Hugo Ferdinand Boss, begonnen vanaf dat moment het modehuis te ontwikkelen tot de internationale modegroep dat het nu is. In 1984 richtten de gebroeders Holy het herenmodemerk Strellson op, dat voortkwam uit de voormalige jassenfabriek Friedrich Straehl & Co. Later werd dit het hoofdkantoor van de Holy Fashion Group. Strellson werd uiteindelijk een van de grootste namen in herenmode.

Foto: Jochen Holy / Holy Fashion Group