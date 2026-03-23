Johanna Ortiz: “Een merk bouwen is iets creëren dat blijvend is”

Buenos Aires - De Colombiaanse ontwerpster Johanna Ortiz neemt voor het eerst deel aan de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, een nieuwe mijlpaal in de internationale expansie van haar merk. Vanuit de stad Cali, waar ze de productie en een team van meer dan 460 mensen heeft, bouwde de ontwerpster in de afgelopen twee decennia een Latijns-Amerikaans luxemerk met een wereldwijde aanwezigheid op.

In dit interview reflecteert Ortiz op de groei van haar merk, dat nu meer dan twintig jaar oud is, het educatieve project voor talentontwikkeling in haar gemeenschap en haar gevoelens bij elke nieuwe collectiepresentatie.

Johanna Ortiz SS26. Credits: Johanna Ortiz

Hoe is de uitnodiging om deel te nemen aan de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tot stand gekomen?

Ik denk dat ze een internationale gast wilden, zoals ze altijd doen. Het is een manier om de modeweek relevantie te geven en te zorgen dat het niet alleen voor lokale ontwerpers is.

Ik ben vaak in Madrid geweest. Ik vind het een van die plekken waar ik me thuis voel. Toen ik werd uitgenodigd om de herfst/winter-collectie te presenteren, zag ik het als een ongelooflijke kans om die hier te tonen. Bovendien voelde ik me vereerd toen ze me vroegen het evenement te openen.

Dit bracht enkele veranderingen met zich mee in de manier waarop u uw presentaties deed…

Normaal gesproken presenteren we vier keer per jaar in Parijs met de collecties die we maken. Deze keer deden we de beurzen om de collectie aan inkopers te tonen, maar we hebben geen catwalkpresentatie gedaan. Daarom is het voor mij en voor het merk zo belangrijk. Het is de eerste keer dat ik internationaal een officiële show geef. In Parijs geven we presentaties die meerdere keren worden herhaald, maar hier is het een uniek moment: in 20 of 25 minuten zie je de hele collectie waar we zes maanden aan hebben gewerkt.

Elke collectie is voor mij als een creatieve wedergeboorte, dus ik ben erg enthousiast om het hier te kunnen laten zien.

Het betekent ook een ander publiek dan in Parijs…

Ja, het is een ander soort publiek. Hier zijn meer mensen die dicht bij het merk staan, vrienden, en ook een ander soort journalistiek.

Bij Johanna Ortiz werken we met meer dan 460 mensen. Voor mij is het een grote verantwoordelijkheid en een bron van trots om het werk van dat hele team te vertegenwoordigen. Ik heb iedereen verteld dat ik me vereerd voel om naar Madrid te komen met een collectie die zij met zoveel talent hebben geproduceerd.

Johanna Ortiz opende de shows van deze nieuwe editie op 17 maart in de balzaal van de Círculo de Bellas Artes. “Ik voel me blij, maar ook nerveus. Ik denk dat je na zoveel jaar die emotie niet kunt verliezen. Alles wat we hebben opgebouwd, is met zoveel inspanning en passie gedaan dat het gevoel nooit routine kan worden,” aldus de ontwerpster.

Johanna Ortiz SS26. Credits: Johanna Ortiz

Uw merk is uitgegroeid tot een van de Latijns-Amerikaanse firma's met de grootste internationale aanwezigheid. Wat was het sleutelmoment voor die stap?

Ik ben het merk 22 jaar geleden begonnen, maar ik geloof dat het in 2014 echt internationaal is gegaan. Daarvoor was het merk bekend in Colombia en een beetje in Latijns-Amerika, maar het had die wereldwijde sprong nog niet gemaakt.

Er was een zeer belangrijke introspectie in mijn ontwerp. Ik vroeg me af wat ik wilde laten zien, niet alleen wat ik wilde verkopen. Soms kom je in een comfortzone en doe je erg commerciële dingen. Ik wilde mode laten zien gemaakt vanuit Latijns-Amerika, vanuit waar ik woon, geïnspireerd door mijn omgeving.

Wanneer je stopt met aandacht te besteden aan trends en je richt op wat je echt voedt, bouw je een veel sterker DNA op.

Welke rol speelden commerciële partners in dat proces?

Dat was fundamenteel. We hadden het geluk dat Moda Operandi, via Lauren Santo Domingo, de collectie zag en een trunkshow wilde doen. Een trunkshow is een mode-evenement waar een merk of ontwerper zijn collecties rechtstreeks aan klanten, retailers of de pers presenteert, meestal in een intiemere setting dan een traditionele catwalkshow.

We werden uiteindelijk een van de best verkopende ontwerpers op het platform.

Dat gaf ons een enorme zichtbaarheid en hielp ons te begrijpen hoe de business in de Verenigde Staten werkte. Daarna kwam het eerste luxe warenhuis dat het merk steunde: Bergdorf Goodman. Dat was een ander zeer belangrijk moment.

Wordt alles in Colombia geproduceerd?

Ja, alle processen vinden plaats in Colombia. De stoffen zijn voornamelijk Italiaans en Frans, maar de productie is volledig Colombiaans. Voor mij geldt: als je ethisch wilt handelen, moet je aanwezig zijn in het proces. Je moet zien hoe de dingen worden gedaan en voor elke fase zorgen.

Naast mode is een van de belangrijkste projecten voor Ortiz de opleidingsschool voor kledingconstructie die ze in Cali heeft opgericht. Het initiatief ontstond toen de ontwerpster besefte dat ze in haar stad niet genoeg gespecialiseerd talent kon vinden in de afwerking van haute couture. “We besloten een school op te richten en vrouwen en jongeren zes maanden lang op te leiden,” zegt ze. Elke cursus telt 20 studenten, velen zonder enige voorafgaande ervaring. Tijdens het intensieve programma leren ze het hele productieproces, totdat ze een compleet kledingstuk van het merk kunnen maken. Het project heeft ook een sterke sociale component. “Veel van de mensen die hier komen, hebben een moeilijke achtergrond. Sommigen zijn ontheemd door geweld of hebben zeer zware situaties meegemaakt,” legt de ontwerpster uit. Om ervoor te zorgen dat ze het programma konden voltooien, besloot het bedrijf hun een salaris te betalen tijdens hun opleiding. “We realiseerden ons dat als we wilden dat ze het afmaakten, we hun die stabiliteit moesten geven.” Aan het einde van de cursus sluiten sommigen zich aan bij het team van het merk, terwijl anderen hun eigen projecten starten. “Er zijn er die hun eigen ateliers opzetten, anderen openen winkels of familiebedrijven. Ze sturen me trotse foto's van wat ze doen.” Voor Ortiz is dit project een van de grootste voldoeningen van haar carrière. “Vaak is het niet de wil die ontbreekt, maar de kans.”

Duurzaamheid is vandaag de dag een centraal thema in de industrie. Hoe benadert u dat vanuit uw merk?

We zijn organisch gegroeid. We produceren niet als er geen bestellingen zijn, dus er is praktisch geen afval.

Bovendien geloof ik niet dat collecties een vervaldatum hebben. We ontwerpen stukken die lang in de kledingkast kunnen blijven en niet afhankelijk zijn van een specifieke trend. Voor ons is een merk bouwen iets creëren dat blijvend is.

Heeft u het gevoel dat de wereldwijde mode-industrie meer naar Latijns-Amerika kijkt?

Ik denk het wel. Als ik naar de modeweken ga, zie ik steeds meer Latijns-Amerikaanse ontwerpers die presenteren of showrooms opzetten. Ik denk dat we een moment van erkenning meemaken. Dit is niet alleen in de mode, maar ook in muziek, kunst, fotografie en design…

Wat trekt volgens u het internationale publiek aan in Latijns-Amerikaanse creatieven?

Ik woon in Cali, naast de bergketen, omringd door de natuur. Al die fauna en flora is onderdeel van mijn inspiratie. Dat alles zie je uiteindelijk terug in wat ik ontwerp.

(Archief) Johanna Ortiz SS25 Credits: Johanna Ortiz SS25/©Launchmetrics/spotlight

Wat is de volgende stap voor het merk?

Ik wil het merk graag organisch verder laten groeien. Ik zou graag meer flagshipstores openen zoals die in New York, misschien in Parijs.

Ondertussen ontwikkelen we het concept van pop-ups over de hele wereld, die we Caravan noemen, op plaatsen waar onze klant is, zoals The Hamptons of Saint Tropez. We investeren ook fors in het digitale kanaal. Online vertegenwoordigt al bijna 30 procent van onze omzet.

Feiten en cijfers Met een sterke toewijding aan sociale doelen en de emancipatie van vrouwen, bestaat het team van Johanna Ortiz voor 76 procent uit vrouwen, van wie velen kostwinner zijn.

De Johanna Ortiz School biedt training in de constructie van haute-couturekleding aan kwetsbare en risicogroepen, en heeft tot nu toe meer dan 1.150 mensen geholpen.

Winkels in Colombia: Cartagena (Centro, Plaza Santo Domingo), Bogotá (Centro Comercial El Retiro) en Cali (Casa del Río, Ciudad Jardín).

Het merk is aanwezig in meer dan 20 landen.

Belangrijkste internationale markten: Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Distributie in luxe retail: de collecties zijn verkrijgbaar op platforms en in winkels zoals Moda Operandi, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Net-a-Porter en Lane Crawford.