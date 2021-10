Joline Jolink genomineerd voor Purpose Day Award 2021

Ontwerper Joline Jolink maakt kans op het winnen van de Purpose Day Award 2021. Ze neemt het op tegen vijf andere bedrijven op de shortlist die actief zijn in andere sectoren, waaronder Moonback, Rechtstreex en Yumeko.

De Purpose Day Award is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan bedrijven die, zo schrijft de organisatie op haar website, het begrip ‘purpose’ weten in te vullen met een betekenisvol beleid en een ethisch handelen in deze wereld. Vorig jaar werd de prijs uitgereikt aan Koninklijke Auping.

In een aan aankondiging in de media omschrijft de organisatie Jolink als ‘een modeontwerpster die op haar eigen wijze een markt openbreekt en veranderen wil'. “Het gaat over samen de essentie uitvogelen. Ontdekken wat nou echt belangrijk is in het leven”, zegt Jolink daar zelf over. “En het gaat over mode. Altijd.”

Jolink heeft twee winkels, in Rotterdam en Utrecht, en eigen e-commerce. Beide winkels zijn ingericht met onder andere gerecyclede materialen, passend bij haar duurzame ontwerpesthetiek.