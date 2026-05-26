Jonathan Andic legt zijn verantwoordelijkheden bij Mango neer

Madrid – Jonathan Andic, zoon van Mango-oprichter Isak Andic, en sinds 19 mei formeel aangeklaagd voor de vermeende doodslag op zijn vader, heeft besloten al zijn verantwoordelijkheden en functies binnen de Spaanse modegigant neer te leggen. Tot nu toe was hij onder andere non-executive vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, waarin hij ook de enige vertegenwoordiger van de familie Andic was.

In een open brief van vandaag, 26 mei 2026, gericht aan de medewerkers van Mango, benadrukt de zoon van Isak Andic zijn onschuld. De brief is in de loop van de ochtend al opgepikt door algemene media zoals El País, El Heraldo en El Mundo. Hij sluit zijn verdediging af met de mededeling dat hij, gezien de ernst van de beschuldigingen, heeft besloten zijn ‘toewijding aan Mango’ tijdelijk neer te leggen. Dit besluit betekent zijn tijdelijke vertrek, tot nader order, uit de Raad van Bestuur. Na de herstructurering volgend op het overlijden van zijn vader, was hij daarin non-executive vicevoorzitter en de enige vertegenwoordiger van de familie Andic.

In een kanttekening in zijn brief voegt Jonathan Andic toe dat hij ondanks dit ‘tijdelijke’ vertrek zijn betrokkenheid bij ‘andere familiale, zakelijke en sociale projecten’ behoudt. Dit is een belangrijke verduidelijking. Hij blijft zijn functies behouden binnen de holdingmaatschappijen van de familie Andic. Via deze holdings beheren de drie kinderen van Isak Andic uiteindelijk 95 procent van het totale aandelenkapitaal van het bedrijf. Dit is geen onbelangrijk detail. De aankondiging van vandaag lijkt vooral een maatregel om het imago van het Spaanse bedrijf te beschermen. Het benadrukt ook de ernst van de feiten waarvan de zoon van Isak Andic wordt beschuldigd. Hij verklaart al zijn inspanningen te zullen richten op zijn verdediging.

Brief van Jonathan Andic aan de medewerkers van Mango, openbaar gemaakt op 26 mei 2026

“Ik schrijf deze woorden met oprechtheid en nederigheid, vanuit de pijn, onmacht en frustratie van een verhaal van vermeende schuld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ongeveer zeventien maanden geleden verloor ik mijn vader onder omstandigheden die voor mij, mijn familie en onze naasten zeer pijnlijk waren. Bij die rouw komt nu de zwaarste, meest onrechtvaardige en ongegronde beschuldiging die een persoon kan treffen.

Ik wil vanuit mijn hart zeggen dat ik zielsveel van mijn dierbaren heb gehouden en houd, en in het bijzonder van mijn vader. We hebben samen veel gelukkige, dierbare en liefdevolle momenten beleefd. Zoals in veel families hebben we ook moeilijke en complexe tijden gekend, die we met grote inspanning, vrijgevigheid en hulp hebben overwonnen. De liefde, het respect en de band die we altijd hebben gevoeld, maken deel uit van het DNA van onze familie, zoals degenen die ons goed kennen weten.

Er is een publiek verhaal gecreëerd met een eenzijdige, uit de context gerukte en verdraaide visie, die een beeld van schuld heeft gecreëerd dat ver van de werkelijkheid staat. Ik weet dat het tijd, moeite en intense toewijding zal vergen om dit te weerleggen.

De aandacht en focus die mijn verdediging in het juridische proces vereist, maken het voor mij op dit moment onmogelijk om de hoge mate van betrokkenheid te handhaven die mijn rol in het bedrijf vraagt. Om deze reden, en vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, heb ik besloten mijn toewijding aan MANGO tijdelijk neer te leggen, terwijl ik mijn band met andere familiale, zakelijke en sociale projecten behoud.

Ik neem deze beslissing met verdriet, maar in de overtuiging dat dit het beste is voor het bedrijf en voor mij. Ik ga dit proces met kalmte en vastberadenheid tegemoet en moet al mijn energie richten op het bewijzen van mijn onschuld”.

Toni Ruiz en de Raad van Bestuur spreken hun steun uit voor Jonathan Andic

Na de beslissing van Jonathan Andic heeft Toni Ruiz, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mango, zijn respect, begrip en steun overgebracht aan de zoon van Isak Andic in deze moeilijke tijden. Dit deed hij via een interne verklaring die ook aan het personeel van Mango is gericht. De directie van de Spaanse modegigant heeft slechts enkele fragmenten van deze brief openbaar gemaakt. Hierin wordt vooral de sterke zakelijke positie van Mango op dit moment benadrukt. Dit is het hoofdpunt dat de directie met de brief wil benadrukken. Er wordt ook vermeld dat Toni Ruiz zijn dank uitspreekt voor de steunbetuigingen die Mango de afgelopen dagen heeft ontvangen en dat hij zich aansluit bij de steun van de familie Andic aan Jonathan Andic. Deze steun wordt, zo benadrukt Mango, ook onderschreven door de leden van de Raad van Bestuur van het bedrijf. Zij spreken hun “volledige overtuiging uit dat het juridische proces een gunstige afloop zal hebben en vertrouwen erop dat dit zo snel mogelijk zal gebeuren”.

Mango “bevindt zich in de beste periode van zijn geschiedenis”. Ruiz verdedigt in de brief: “We hebben de volledige steun en langetermijnvisie van onze aandeelhouders, een duidelijke, unieke en onderscheidende strategie en een corporate governance-model dat voldoet aan de hoogste normen”. Met deze woorden probeert hij de soliditeit van het bedrijf te benadrukken. Dit gebeurt op een zeer moeilijk moment, nu na de arrestatie van Jonathan Andic op beschuldiging van doodslag, al het werk van de afgelopen jaren op zijn minst overschaduwd dreigt te worden. Tegenover die bedreigingen stelt de CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mango: “Mango is een toonaangevend bedrijf wereldwijd, met een team van meer dan 18.000 mensen en aanwezigheid in meer dan 120 landen”. De ‘positieve evolutie’ en ‘aanhoudende groei’ van het bedrijf zijn, zo richt hij zich tot zijn medewerkers, “het directe resultaat van jullie inzet, professionaliteit en toewijding”.