José Antonio Ramos Calamonte nieuwe CCO Asos

Asos heeft José Antonio Ramos Calamonte benoemd tot Chief Commercial Officer. Het bedrijf vermeldt in een verklaring dat de benoeming hun meest recente keuze is om de positie van Asos te versterken.

Nick Beighton, CEO van Asos, reageert positief op de benoeming van de nieuwe CCO: “Ik ben blij om José Antonio te mogen verwelkomen in ons groeiende team. Zijn uitgebreide commerciële ervaring met het zicht op een breed scala aan disciplines zal een onmisbare troef voor ons zijn, en we zijn verheugd hem aan boord te hebben nu we de volgende fase van onze reis voortzetten”.

Het bedrijf voegde eraan toe dat José Antonio zich aansluit bij Asos na zijn werk bij het Portugese modebedrijf Salsa Jeans, waar hij twee jaar lang CEO was. Daarvoor leidde hij gedurende 23 jaar de commerciële strategie voor spraakmakende merken zoals Esprit, Carrefour Spanje en Inditex.

Bij Asos, waar hij op 4 januari 2021 zal beginnen, zal José Antonio verantwoordelijk zijn voor het leiden en aansturen van de wereldwijde product- en handelsstrategie van het bedrijf, met onder andere van design, sourcing, kledingtechnologie, inkoop en merchandising, wereldwijde handel, studio’s en creatief. Hij zal toezicht houden op de product-, categorie- en assortimentsstrategie, de prijsstelling en de marge, de productinnovatie onder eigen label en de merkpartnerschappen, waarbij hij een team van meer dan duizend mensen zal leiden.

“Ik ben blij dat ik de kans krijg om bij zo’n uniek bedrijf als Asos te komen en mijn ervaring toe te passen op een organisatie die bekend staat om haar innovatie en dynamiek”, voegde José Antonio Ramos Calamonte eraan toe.

Beeld: Facebook Asos

Dit artikel is geschreven door Prachi Singh en vertaald door Georgia Oost