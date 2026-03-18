Jose Manuel Albesa is de nieuwe CEO van Puig

Madrid – De Puig-groep, een Spaanse multinational in mode en beauty en eigenaar van modehuizen als Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Rabanne en Carolina Herrera, kondigt de onmiddellijke benoeming aan van Jose Manuel Albesa als de nieuwe, enige CEO van het bedrijf. Hij neemt deze functie over van Marc Puig, die op zijn beurt de koers van de multinational blijft bepalen, nu uitsluitend vanuit de positie van uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur.

Volgens de directie van de Spaanse multinational heeft de Raad van Bestuur van Puig vandaag besloten de functies van voorzitter en CEO te scheiden. Dit besluit volgt de richtlijnen van de langetermijnstrategie en heeft de steun van de Benoemings- en Bezoldigingscommissie. Tot vandaag bekleedde Marc Puig beide functies als voorzitter en CEO van de multinational, hoewel hij sinds afgelopen september al ondersteuning kreeg van Jose Manuel Albesa. Albesa, een ervaren directielid die in 1998 bij de Spaanse groep kwam, was sindsdien adjunct-CEO van de groep. Daarnaast behield hij zijn eerdere verantwoordelijkheden als voorzitter van de divisie Beauty en Fashion, met toezicht op alle wereldwijde activiteiten en bedrijfsonderdelen van Puig.

Als gevolg van dit besluit, dat wordt omschreven als een stap in lijn met ‘goede praktijken voor beursgenoteerde bedrijven’, benoemt het bedrijf Jose Manuel Albesa met onmiddellijke ingang tot nieuwe CEO van Puig. Hij zal deze functie uitoefenen volgens de richtlijnen van de Raad van Bestuur, waar Marc Puig aan het hoofd blijft als uitvoerend voorzitter van het bedrijf. Vanuit deze rol zal Marc Puig nauw blijven samenwerken met Albesa om de strategische visie van de Raad van Bestuur af te stemmen op de dagelijkse uitvoerende beslissingen. Tegelijkertijd zal hij zich richten op de verdere ontwikkeling van de fusie- en overnamestrategie van de groep. Marc Puig blijft ook invloed uitoefenen op het benoemingsbeleid voor sleutelposities en zal waken over het behoud van ‘de cultuur en waarden van Puig’ als onderscheidende elementen van het bedrijfsmodel.

“Dit is een spannend moment in de evolutie van Puig. De combinatie van een zeer solide basis en een sterke, stabiele groei vormt het platform voor de volgende fase in onze geschiedenis”, benadrukt Marc Puig, uitvoerend voorzitter van Puig, in een verklaring van het Spaanse bedrijf. “Met deze belangrijke aankondiging opent de Raad van Puig een nieuw hoofdstuk in het bestuur van het bedrijf, met de scheiding van de rollen van voorzitter en CEO.” Deze beslissing, zo voegt hij toe, “is in lijn met de hoogste normen van goede praktijken voor beursgenoteerde bedrijven.” “Ik heb meer dan twintig jaar nauw samengewerkt met Jose Manuel en ben er volledig van overtuigd dat zijn talent, leiderschap en visie hem de ideale persoon maken om CEO van Puig te zijn. Zijn diepgaande kennis van onze merken, onze cultuur en onze manier van werken zal cruciaal zijn om het bedrijf naar de toekomst te leiden.” Wat zijn eigen rol betreft, voegt hij toe: “Ik blijf volledig toegewijd aan Puig als uitvoerend voorzitter en kijk ernaar uit om in dit nieuwe hoofdstuk van onze bedrijfsgeschiedenis met Jose Manuel samen te werken.”

“CEO van Puig worden is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid. Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen dat de familie Puig en de Raad van Bestuur in mij hebben gesteld voor dit nieuwe hoofdstuk”, verklaart Jose Manuel Albesa, de nieuwe CEO van Puig. “De ondernemersgeest, de waarden en de creativiteit die ons bedrijf ondersteunen, blijven fundamenteel voor de toekomst die we samen zullen bouwen. Ik ben er trots op een uitzonderlijk team te leiden, wiens talent, toewijding en creativiteit de kern vormen van alles wat we bereiken.” “We zijn een wendbaar, besluitvaardig en deskundig bedrijf, en ik geloof dat er nog veel potentieel voor ons ligt.” Om deze mogelijkheden te benutten, zal het bedrijf zich richten op “het vernieuwen van onze energie, het aanscherpen van onze focus en het voortbouwen op wat Puig uniek maakt. Ik kijk ernaar uit om deze reis samen met Marc Puig en al onze teams voort te zetten.”

Herstructurering van de Raad van Bestuur en nieuwe financieel directeur

Na de benoeming van Albesa tot nieuwe CEO van Puig, een beslissing die door de directie wordt gezien als onderdeel van een opvolgingsproces dat meer dan een jaar geleden door de Raad van Bestuur is gestart, zal hij tijdens de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Puig worden voorgedragen als nieuw lid van de Raad. De datum van deze vergadering moet nog worden bevestigd, maar staat gepland voor mei 2026. Dit is na de Investeerdersdag van Puig op 14 april, een ‘Capital Markets Day’ waarop de directie een update zal geven over haar langetermijnstrategieën, volgend op de goede resultaten van het afgelopen boekjaar 2025.

Daarnaast heeft Puig vandaag de benoeming aangekondigd van Miquel Angel Serra als nieuwe financieel directeur (CFO). Serra is sinds 2013 bij het bedrijf en was tot nu toe vicepresident van Corporate Management Control en Investor Relations. In zijn nieuwe rol rapporteert hij aan Jose Manuel Albesa. Hij volgt Joan Albiol op, die sinds 2009 financieel directeur was en nu aanblijft als secretaris van de Raad van Bestuur. In die hoedanigheid zal hij toezicht houden op de juridische en fusie- en overnamefuncties en rapporteren aan Marc Puig, de uitvoerend voorzitter van Puig.