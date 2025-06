Karl Lagerfelds villa – één nacht bewoond – nu te koop voor 4,6 miljoen euro

Geen pompeuze villa vol opulente speelsheid, maar een herenhuis met koele elegantie. Het ademt eerder burgerlijke representatie dan koninklijke pracht: de 'Villa Louveciennes' van Karl Lagerfeld. Jarenlang renoveerde en ontwierp de in 2019 overleden modeontwerper het landgoed, zo'n twintig kilometer ten westen van Parijs, om er uiteindelijk nauwelijks te wonen. Een plek, even raadselachtig als zijn maker.

Op 1 juli gaat het landgoed onder de hamer. De geschatte waarde ligt volgens de notarissen, Maîtres Jérôme Cauro en Arno Felber, die belast zijn met de verkoop, rond 4.635.000 euro. Daarvoor krijgt men in Louveciennes, waar ooit edelen van het hof van Versailles hun buitenverblijven lieten bouwen, ongeveer zeshonderd vierkante meter woonoppervlak. Een voormalig jachtslot met een statige entree, elegante salons, een werkkamer, meerdere slaapkamers, vier badkamers en een lift.

Het park is uitgestrekt, met een zwembad, poolhouse en tennisbaan. Meerdere bijgebouwen maken deel uit van het geheel, evenals een vleugje biografie dat in elke kamer voelbaar is. Alleen het meubilair ontbreekt: dat is al lang geveild.

Een nacht in het poolhouse

In 2014 kocht Lagerfeld het landgoed en liet het in de daaropvolgende vier jaar verbouwen met de detailgerichtheid die onlosmakelijk met zijn naam verbonden is. Zoals zo vaak vermengen mythe en realiteit zich bij hem. Men zegt dat hij het alleen kocht om een van zijn grote passies te beoefenen: interieurontwerp.

Kamer voor kamer ontstond een gesamtkunstwerk, compleet tot aan de verchroomde brandblusser, gecomponeerd als een collectie. En toch: uiteindelijk zou hij er maar één nacht hebben doorgebracht.

Volgens de notarissen sliep de maestro niet in het hoofdgebouw, maar in het glazen poolhouse: een elegante kubus met een geïntegreerde keuken, slaapkamer en sauna. Aangrenzend aan het poolhouse: een stil, apart omheind stuk gazon, ooit het speelterrein van Lagerfelds Birmaanse kat Choupette.

Bijna kloosterlijke helderheid

In het huis bepalen symmetrie en verfijnde eenvoud de sfeer. Niets leidt af, alles is doordacht, geheel in de stijl van Lagerfeld, die het overbodige altijd wantrouwde.

Niets verstoort het oog. Zelfs de installaties met hun leidingen en aansluitingen werden discreet in de bijgebouwen weggewerkt. Maar de strengheid blijft niet kil: meerdere lichtdurchflutete salons openen zich naar het park en creëren een balans tussen gecontroleerde architectuur en speelse lichtheid, zoals Lagerfeld zelf discipline en esprit altijd pragmatisch wist te combineren.

Jeugd in luipaardbehang

Karl Lagerfeld, die niet kookte en geen kookluchtjes verdroeg, zou de keuken drie keer opnieuw hebben laten ontwerpen voordat het gewenste resultaat was bereikt. Opvallend: de keuken heeft vijf spoelbakken. Waarom? Dat blijft een raadsel.

Een bijzonder ontroerende - en curieuze - plek is een kamer die is nagebouwd naar de kamer van zijn jeugd op het landgoed van de familie in Bissenmoor bij Hamburg: met luipaardbehang en een origineel Lodewijk XVI-bed. Aan de muur hing een schilderij dat zijn levenslange fascinatie voor de Verlichting en de barok aanwakkerde: Frederik de Grote ontvangt Voltaire in Sanssouci.

Een zelfportret? Misschien. Ook Lagerfeld droeg later een witgepoederde staartpruik. "Prins of niets", zoals hij zelf zei.

Overblijfselen van een voorbij dagelijks leven

Op de eerste verdieping begint een andere wereld: atelier, kantoor, bijkeuken. De muren dragen nog sporen van zijn leeswoede: overal pluggen en restanten van boekenplanken. Lagerfeld zou tussen de 250.000 en 300.000 boeken hebben gehad. Meer dan 20.000 daarvan telde de bibliotheek die hij in een van de bijgebouwen liet inrichten.

Tien boeken tegelijk, drie talen - Engels, Frans, Duits -, dat was voor hem heel normaal, zei hij ooit. Filosofen, dichters, historici: Lagerfeld kon ze opdreunen zoals anderen telefoonnummers.

Teruggetrokken, gecomponeerd, detailgericht: in elke kamer van het huis ligt iets van hem - strengheid, stilte, stijl. Gevoelens en relaties hield hij op afstand. "Privé is bij mij alleen mijn slaapkamer", zei hij ooit. En zo blijft Louveciennes een fragment van dat raadsel genaamd Karl Lagerfeld.