Kate Spade benoemt Jonathan Saunders tot uitvoerend creatief directeur

Het Amerikaanse lifestylemerk Kate Spade New York, een dochteronderneming van het Amerikaanse luxehuis Tapestry, kondigt de benoeming aan van Jonathan Saunders als uitvoerend creatief directeur. Saunders treedt op 26 augustus 2026 aan en leidt de creatieve koers van het merk op het gebied van productontwerp en visuele identiteit.

In zijn nieuwe leiderschapsrol rapporteert Saunders rechtstreeks aan merkpresident en algemeen directrice Eva Erdmann, met wie hij nauw samenwerkt. De benoeming luidt het volgende creatieve hoofdstuk in voor het modehuis, met focus op modernisering van de kenmerkende stijl van jeugdige vrouwelijkheid en het benutten van de merkgeschiedenis.

Twee decennia ervaring in luxemode

Saunders beschikt over twintig jaar ontwerpexpertise in de internationale mode. Eerder werkte hij voor Alexander McQueen, Diane von Furstenberg, Calvin Klein, Tiffany & Co. en Emilio Pucci. Meest recentelijk was hij creatief directeur bij het Zweedse modelabel & Other Stories.

Geboren in Glasgow, Schotland, studeerde Saunders af aan Central Saint Martins, University of the Arts London. De ontwerper verhuist naar New York om vanuit het hoofdkantoor van het merk in Hudson Yards te werken.

Strategische creatieve koers

"Kate Spade staat altijd voor positiviteit, vrouwelijkheid en een vleugje humor," aldus Erdmann in een persbericht. "Jonathan deelt onze passie voor de consument en begrijpt de kern van ons merk. Hij is ook een samenwerkingsgerichte leider en ik kijk ernaar uit om samen een opbeurende visie op luxe te introduceren bij een nieuwe generatie consumenten."

Over zijn benoeming zegt Saunders: "Kate Spade is iconisch en het is een eer om in te stappen bij een merk met zo'n sterke identiteit en diepe emotionele verbindingen. Het merk heeft een eigen perspectief, rijke merkwaarden geworteld in zijn dertigjarige geschiedenis en oneindig veel potentieel. Ik kijk ernaar uit om me onder te dompelen in het merkerfgoed en die ziel te verbinden met de consument van vandaag."