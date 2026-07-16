Kering benoemt Romain Spitzer tot CEO van Bottega Veneta

Het Franse luxegoederenconcern Kering heeft een nieuwe CEO voor zijn modehuis Bottega Veneta gevonden. De groep maakte woensdag de benoeming van Romain Spitzer tot CEO van het Italiaanse merk bekend. Hij volgt Bartolomeo Rongone op, die Bottega Veneta eind maart verliet en overstapte naar Moncler.

Volgens een verklaring treedt Spitzer op 1 september in zijn nieuwe functie en rapporteert hij rechtstreeks aan Luca de Meo, de CEO van Kering. Tegelijkertijd treedt hij toe tot het directiecomité van het concern.

Spitzer komt van concurrent LVMH

Volgens zijn nieuwe werkgever heeft Spitzer meer dan 30 jaar ervaring in de internationale luxegoederenindustrie. Recentelijk was hij werkzaam bij het Franse concern LVMH. Daar was hij president en CEO van de Fragrance Group LVMH Beauty. Daarvoor was hij onder andere werkzaam voor Guerlain, Jean Paul Gaultier Parfums, Yves Saint Laurent Parfums en Parfums Christian Dior.

Als CEO van Bottega Veneta zal Spitzer zich richten ‘op het verder vergroten van de aantrekkingskracht van het huis, het verdiepen van de relaties met klanten wereldwijd en het bevorderen van excellentie in de retail in alle markten’, aldus Kering.

Concern-CEO de Meo lichtte de beslissing toe. “Romain beschikt over de leiderschapskwaliteiten, de visie en de internationale ervaring om de volgende ontwikkelingsfase van het huis in te luiden”, verklaarde hij in een statement. “Ik heb er vertrouwen in dat hij zal voortbouwen op de uitzonderlijke sterke punten van het huis en Bottega Veneta naar een hoger niveau zal tillen.”