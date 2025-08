Kering stelt welkomstbonus van 20 miljoen euro voor voor nieuwe algemeen directeur

Het noodlijdende luxeconcern Kering stelt een "welkomstbonus" van 20 miljoen euro voor voor de nieuwe algemeen directeur, Luca de Meo. De aandeelhouders stemmen hierover tijdens de algemene vergadering in september, waar ook zijn benoeming ter stemming staat.

Kering maakte medio juni de komst van de 58-jarige De Meo bekend. Hij gaat de nieuw gecreëerde functie van algemeen directeur bekleden. De huidige CEO, de 63-jarige François-Henri Pinault, blijft aan als voorzitter van het concern. De Meo was hiervoor CEO van autofabrikant Renault, dat hij mede hielp herstellen. Op 9 september buigen de aandeelhouders van Kering zich ook over een voorstel om de leeftijdsgrens voor de voorzitter te verhogen van 65 naar 80 jaar en die van de algemeen directeur van 65 naar 70 jaar.

"Door de functie van algemeen directeur bij Kering te aanvaarden, heeft Luca de Meo de voordelen van een aantal langetermijn-variabele beloningen verloren die hem waren toegekend in zijn vorige functie als algemeen directeur van Renault", staat in de oproep voor de algemene vergadering van Kering, die woensdag werd gepubliceerd.

De raad van bestuur schat deze gemiste beloningen op twintig miljoen euro en heeft daarom "besloten hem een welkomstbonus van een gelijkwaardig bedrag toe te kennen".

Deze vergoeding wordt voor 75 procent in contanten en voor 25 procent in Kering-aandelen uitgekeerd. Een dergelijke welkomstbonus, ook wel ‘golden hello’ genoemd, is vrij zeldzaam in Frankrijk, maar komt vaker voor in Angelsaksische landen.

Het voorgestelde vaste jaarsalaris voor de algemeen directeur van Kering bedraagt 2,2 miljoen euro bruto. Daar komt nog een variabele beloning bij, die in 2026, als de doelstellingen worden gehaald, "220 procent van het vaste jaarsalaris zal bedragen, oftewel 4,84 miljoen euro bruto, met een maximum van 300 procent bij overprestatie, oftewel 6,6 miljoen euro bruto", aldus het document.

Kering maakte donderdag een daling van 46 procent van de nettowinst in het eerste halfjaar bekend, tot 474 miljoen euro. De omzet daalde met 16 procent tot 7,6 miljard euro.

Tijdens de algemene vergadering stemmen de aandeelhouders over de bezoldiging van de algemeen directeur voor 2025 en zijn benoeming. De bezoldiging voor 2026 wordt ter stemming voorgelegd tijdens de algemene vergadering "die over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2025 moet beslissen", aldus de oproep.