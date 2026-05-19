Kim Kardashian eist symbolische euro van 'opa-overvallers' na overval in Parijs

De Amerikaanse ster Kim Kardashian eiste afgelopen maandag één euro schadevergoeding van de bende ‘ervaren overvallers’ die haar in 2016 in haar hotelkamer in Parijs overviel. Tijdens de overval, die plaatsvond midden in de Fashion Week, werden juwelen ter waarde van negen miljoen euro gestolen.

Een symbolisch verzoek voor de ster en haar styliste

Tijdens een hoorzitting over de civiele belangen eist de advocate van de influencer-koningin, Léonor Hennerick, één euro van elk van de vier bendeleden. Dit is inclusief de vermoedelijke leider, Aomar Aït Khedache, die nu in de zeventig is. Een ander bendelid, Didier Dubreucq, overleed enkele weken na de uitspraak in mei 2025.

Na een veelbesproken proces van vier weken, resulteerde de uitspraak van de Parijse rechtbank in milde straffen voor de tien verdachten. De zwaarste straf is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar.

De rechtbank lichtte toe rekening te houden met ‘de verstreken tijd’ – negen jaar sinds de nacht van 2 op 3 oktober 2016. Ook de gezondheidstoestand van de hoofdverdachten speelde een rol, wat ‘het ethisch onverantwoord maakt om iemand op te sluiten’.

Kim Kardashian werd gekneveld en vastgebonden. Ze getuigde over de angst die ze voelde en verklaarde ‘tevreden’ te zijn met de uitspraak en ‘het hoofdstuk te willen afsluiten’. Haar styliste, Simone Bretter, die tijdens de overval in het appartement van de ster was, heeft dezelfde schadevergoeding geëist.

De buit van de gewelddadige overval, waaronder een ring ter waarde van 3,5 miljoen euro die Kardashian vaak op sociale media toonde, is nooit teruggevonden.

Het diepe trauma van de hotelreceptionist

De hotelreceptionist, het vergeten slachtoffer van deze gebeurtenis, eist via zijn advocaat, Mohand Ouidja, bijna 550.000 euro schadevergoeding.

Het grootste deel van dit bedrag is voor een ‘verlies van professionele en academische kansen’. De man was destijds een promovendus en financierde zijn studie met dit nachtwerk. Hij kon zijn proefschrift niet afmaken en zijn opleiding niet te gelde maken.

“Sindsdien leeft hij met een posttraumatisch stresssyndroom”, aldus Ouidja. “Hij heeft zijn leven nooit meer kunnen oppakken, zijn carrière is afgebroken.” De cliënt van Ouidja woont nu in Algerije nadat hij ‘uit Frankrijk is gezet’.

“Wat wordt geëist is een beetje misleidend”, reageerde een van de advocaten van de verdediging, Gabriel Duménil.

Het hotel eist op zijn beurt 100.000 euro voor imagoschade. De beslissing over de civiele belangen, die een einde zal maken aan deze spraakmakende zaak, wordt op vijftien september bekendgemaakt.