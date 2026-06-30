Kim Rimmelzwaan wordt asset manager Retail bij a.s.r. real assets

Kim Rimmelzwaan start per 1 juli 2026 als asset manager retail voor Noord-Nederland bij vastgoedvermogensbeheerder a.s.r. real assets. Zij volgt hiermee Nico Spinhoven op, die na een loopbaan van ruim 27 jaar begin september met pensioen gaat. Dat meldt a.s.r. real assets in een persbericht.

In haar nieuwe functie wordt Rimmelzwaan het directe aanspreekpunt voor winkelverhuur in drukke winkelsteden zoals Amsterdam, Haarlem, en Leiden. Rimmelzwaan werkt sinds 2018 voor het bedrijf en was de afgelopen jaren actief als account manager Retail.

Voorganger Spinhoven was nauw betrokken bij grote binnenstedelijke retailprojecten, waaronder de grootschalige renovatie van het winkelblok aan het Amsterdamse Koningsplein (met huurders als Uniqlo en Dyson). De komende twee maanden vindt de overdracht plaats, tot het definitieve pensioen van Spinhoven in september.