'La bellezza' en de kleur rood - sterontwerper Valentino wordt 90

De ontwerper Valentino Garavani bereikte met zijn label de top van de modewereld - en drukte zijn stempel permanent op de wereld van kleur.

In het hart van Rome, in de beroemde Via dei Condotti, kijken toeristen en winkelliefhebbers hun ogen uit. Daar waar luxemerken hun filialen hebben in de chique oude gebouwen en portiers in pak de ingangen bewaken, stichtte Valentino Garavani ooit een Italiaans mode-imperium. Het was 1959 toen de man achter het label voor mode en accessoires zijn eerste atelier opende. Hij maakte het merk Valentino naar wereldberoemd, samen met zakenpartner en soms levenspartner Giancarlo Giammetti. De focus voor de hondenliefhebber was altijd 'la bellezza', d.w.z. schoonheid creëren.

​​Op 11 mei viert de modeontwerper zijn 90ste verjaardag. Als Valentino Clemente Ludovico Garavani, werd hij in 1932 geboren in het kleine Piemontese stadje Voghera, ten zuiden van de mode-metropool Milaan. "Ik ben heel jong begonnen en ben eerst gaan tekenen," vertelde de getalenteerde tekenaar eens tijdens een televisie-interview. "Ik heb kleren ontworpen en ik kan niets maken als ik het niet eerst ontworpen heb."

Valentino couture voor de sterren

Het merk Valentino staat voor elegantie, voor haute couture. Veel creaties doen je denken aan glinsterende bal avonden of elegante diners. In de loop der jaren heeft Valentino tal van beroemde dames uit de wereld der film, televisie en politiek gekleed. Zo droeg voormalig First Lady Jacqueline Kennedy Valentino.

Tot de fanclub van het merk met de beroemde "V" behoren ook actrice Meryl Streep - aan wier zijde de sterontwerper een korte verschijning maakte in de film "The Devil Wears Prada" - of popster Jennifer Lopez. Met 'Valentino: The Last Emperor' werd niet alleen een documentaire aan hem gewijd, maar ook zijn erenaam 'Keizer'.

Wat willen vrouwen willen? Valentino dacht dat hij het antwoord wist: "Ik weet wat vrouwen willen. Ze willen mooi zijn." Vorig jaar zei hij tegen het Italiaanse dagblad "Corriere della Sera": "Kleren zijn er om je beter te voelen, niet om met een idee te pronken."

Actrice Zendaya voor een SS22-Campagne. Beeld:Valentino

Valentino-tas met karakteristieke V. Beeld: Valentino

Rosso Valentino - Een kleur als handelsmerk

Wie een blik werpt op het Instagram-profiel van de mode-keizer, ziet het al snel: de kleur rood. Valentino creëerde niet alleen een wereldberoemd merk, hij creëerde ook zijn eigen kleur: 'Rosso Valentino'. Een gedurfde kleur rood die de geschiedenis is ingegaan. Een vrouw in de Catalaanse stad Barcelona zou de jonge Valentino geïnspireerd hebben met haar outfit toen hij nog modestudent was in Parijs, schreef het modeblad Vogue in 2020.

Nu geniet de modeontwerper van een leven ver weg van de drukte. Zelfs na Valentino's vertrek in 2008 bij het merk dat hij in 1960 oprichtte, is rood niet verdwenen uit de collecties, waarover ontwerper Pierpaolo Piccioli nu de leiding heeft.

Valentino legde zijn keuze om te vertrekken toen uit door te zeggen dat hij een ander leven wilde leiden: "Ik wil me met bepaalde andere dingen bezighouden." Hij stopte echter niet met mode, maar vervulde een wens en ontwierp onder andere kostuums voor theaters.

Geldzorgen schijnen Valentino niet te hebben geplaagd. Villa's in grote steden zoals Rome, Londen of New York, jachten, een privé-vliegtuig, dure feestjes. De Corona-pandemie trof hem blijkbaar, net als vele anderen, harder. Een journalist vroeg hem afgelopen zomer of hij weer wilde gaan reizen. "Ik vraag me af of ik dat echt wil," antwoordde hij. Hij heeft nog steeds niet kunnen wennen aan het lawaai en de gebeurtenissen, en hij geeft de voorkeur aan zijn huis met zijn honden en beste vrienden.

Of zijn houding in de tussentijd is veranderd, is grotendeels onbekend. Slechts weinigen weten van Valentino's privé-leven en hoe hij zijn verjaardag wil vieren. Hij kan echter al rekenen op een cadeau: Voghera wil hem op 11 mei eren met de "Sleutels van de Stad" - een onderscheiding van zijn geboorteplaats.

Beeld: Valentino

Looks uit de AW22-Collectie, ontworpen door Pierpaolo Piccioli. Beeld: Valentino

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.