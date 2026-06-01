Lanvin Group benoemt Xi Luo tot financieel directeur

De in China gevestigde luxe modegroep Lanvin Group maakt de benoeming bekend van Xi Luo tot financieel directeur, met ingang van 1 juni 2026. In deze functie is Luo verantwoordelijk voor de financiële activiteiten van het bedrijf, waaronder financiële planning en analyse, boekhouding, controlling, treasury, investeringen en investor relations.

Luo beschikt over meer dan twintig jaar ervaring in de financiële sector, investeringen en kapitaalmarkten. Meest recentelijk was hij financieel directeur bij het Chinese Fosun Capital, waar hij financiering, investeringsexits en kapitaalbeheerinitiatieven leidde. Daarvoor bekleedde Luo senior financiële leiderschapsposities bij het Chinese zorgplatform We Doctor, logistiek platform Cainiao Network en technologieconglomeraat Alibaba Group.

Eerder in zijn carrière werkte Luo bij accountants- en adviesorganisatie KPMG in het Verenigd Koninkrijk, China en de Verenigde Staten, met specialisatie in audit, financiële due diligence en grensoverschrijdende transacties. Hij heeft een bachelordiploma in management van de University of Manchester en is chartered accountant, gecertificeerd door het Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Wisselingen in het directieteam

Zhen Huang, voorzitter van Lanvin, verklaart dat de groep Luo verwelkomt in een belangrijke fase van de bedrijfsontwikkeling. Huang benadrukt dat de uitgebreide ervaring van Luo in financiën en kapitaalmarkten, gecombineerd met een internationaal perspectief, de organisatie versterkt en de strategische prioriteiten op lange termijn ondersteunt.

Luo voegt toe dat het bedrijf een unieke combinatie vormt van erfgoedluxemerken en internationaal groeipotentieel. Hij spreekt zijn enthousiasme uit over de samenwerking met het managementteam om de financiële managementcapaciteiten te versterken en bij te dragen aan de volgende fase van wereldwijde expansie.

In verband met deze benoeming treedt Andy Lew per 1 juni 2026 terug als interim financieel directeur. Lew blijft actief als executive president van het bedrijf en behoudt alle overige huidige posities en verantwoordelijkheden binnen de groep en haar dochterondernemingen.

Het bedrijf beheert iconische wereldwijde merken, waaronder Lanvin, Wolford, Sergio Rossi en St. John Knits.