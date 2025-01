Lanvin Group kondigt verandering in het management aan

De Chinese modegroep Lanvin Group Holdings Limited heeft een nieuwe baas. Op donderdag kondigde de groep de benoeming aan van Andy Lew als Executive President. Lew stond eerder als CEO aan het hoofd van het groepsmerk St. John Knits. Het bedrijf wil daarnaast een Europees hoofdkantoor openen.

Aan het roer van de Lanvin Group, die naast St. John Knits ook labels als Wolford, Lanvin en Sergio Rossi omvat, vervangt hij Eric Chan, die eind 2023 tot CEO werd benoemd. Volgens de Groep is Chan overgestapt naar de Raad van Bestuur. Er was nog een verandering in de raad van bestuur, die in de toekomst negen leden zal tellen in plaats van acht: Alan Liu heeft de zetel van Grace Fang overgenomen.

Lanvin Group plant een Europees hoofdkantoor te openen

Lew heeft meer dan 35 jaar ervaring in de mode-industrie. Voor zijn tijd bij St. John Knits bekleedde hij verschillende managementfuncties bij bekende bedrijven als Brooks Brothers Group, Ermenegildo Zegna Group en Nordstrom.

Er wachten hem nu nieuwe taken bij de Lanvin Group. De Groep heeft aangekondigd dat het, naast het hoofdkantoor in Shanghai, een tweede hoofdkantoor in Europa zal openen, dat in de toekomst zal worden geleid door Lew. Volgens een verklaring is deze stap bedoeld om de wereldwijde expansie te stimuleren.

Daarnaast zal Lew een sleutelrol blijven spelen bij dochteronderneming St. John Knits International Inc, legde het bedrijf uit. Een nieuw gevormd managementcomité zal in de toekomst echter de dagelijkse activiteiten van het merk leiden.