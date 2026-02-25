'Leercouturier' Jean-Claude Jitrois benoemt twee creatief directeuren “om het volgende hoofdstuk te schrijven”

De Franse ontwerper Jean-Claude Jitrois, internationaal gerenommeerd meester van het leer, benoemt twee creatief directeuren om 'het volgende hoofdstuk te schrijven' voor zijn merk. Hij behoudt zelf de artistieke leiding, zo kondigt hij woensdag aan bij persbureau AFP.

“Ik ben op 10 januari 82 geworden, we moeten de toekomst voorbereiden. En de toekomst, dat is de jeugd”, vertelt Jitrois aan AFP. Hij wil 'een nieuw hoofdstuk voor het merk' openen, maar benadrukt niet 'met pensioen te gaan'. “Ik heb een hekel aan dat woord. Dat kan ik niet. Ik blijf de artistiek directeur en waarborg de geest van het huis, maar we moeten aan de toekomst denken”, vervolgt de ontwerper, die zijn merk in 1980 oprichtte.

De Franse en Britse ontwerpers, Tristan Van Bruwaene (35) en Jay Wilson (38), zijn benoemd tot creatief directeuren van het huis Jitrois. Zij presenteren hun eerste collectie op zes maart tijdens de modeweek van Parijs. “De jeugd brengt altijd een perspectief dat alles wat we eerder dachten op zijn kop zet. Ik zoek diversiteit voor de stimulans van complementaire visies”, benadrukt Jean-Claude Jitrois.

Tristan Van Bruwaene is opgeleid in beeldende kunst en mode, met een specialisatie in volumes en leerborduurwerk. Hij trad vijftien jaar geleden in dienst bij het merk Jitrois. Jay Wilson, opgeleid aan de beroemde Londense kunst- en designschool Central Saint Martins, werkt ook al enkele jaren samen in de studio met Jean-Claude Jitrois.

In een persbericht benadrukt het onafhankelijke modehuis dat het niet gaat om 'een breuk of een overname, maar om een bewuste en proactieve evolutie met de wil om het merk duurzaam in het hedendaagse landschap te verankeren'. Het huis verdedigt een 'door drie gedragen visie'.

Na een eerder leven als psychotherapeut voor kinderen en auteur van diverse standaardwerken over het vakgebied, schoolde Jean-Claude Jitrois zich om tot een avant-gardistische ontwerper. Hij specialiseerde zich in leer, een materiaal dat hem al sinds zijn jeugd fascineert.

In 1993 ontwikkelde degene die de bijnaam 'de couturier van het leer' draagt een techniek die voorkomt dat het materiaal kreukt. In 2009 vond hij een 'stretchleer' uit dat in de machine wasbaar en strijkbaar is.