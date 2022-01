Liisa Kessler benoemd als nieuwe creatief directeur Filippa K

Filippa K heeft Liisa Kessler aangesteld als creatief directeur, meldt het bedrijf in een persbericht. Zij volgt Filippa Knutsson op, de oprichter en naamgever van het merk, die in 2019 uit de rol stapte. Kessler, voorheen ontwerper bij Saint Laurent, zal voor het eerst de rol van creatief directeur op zich nemen, een functie waarin ze verantwoordelijk is voor alle creatieve aspecten van het merk op het hoofdkantoor in Stockholm.

De benoeming van Kessler zal ‘een merkbare verschuiving in de creatieve richting markeren’ schrijft het Zweedse bedrijf in een persbericht. De debuutcollectie van Kessler voor Filippa K wordt in juni 2022 gepresenteerd. Gezien haar achtergrond is de verwachting dat het merk onder haar creatieve leiding een luxe weg in zal slaan.

Kessler heeft een kleermakersachtergrond en behaalde een diploma in Fashion Design aan de kunstacademie in Berlijn. Ze werkte voorheen bij toonaangevende modehuizen in Parijs, eerst bij Chloé onder Clare Waight Keller en later voor Y/Project en Lanvin. Bij Saint Laurent heeft ze vijf jaar gewerkt als senior designer voor de showcollecties.

In het persbericht reageert Kessler enthousiast op haar aanstelling: “Ik ben erg blij en dankbaar dat ik de kans krijg om me bij Filippa K. te voegen. Filippa Knutsson was één van de pioniers die begin jaren negentig de inmiddels iconische look van het Scandinavische minimalisme vestigde. Haar visie van een ongecompliceerde, begeerlijke en duurzame garderobe is vandaag de dag nog net zo relevant als toen het merk werd opgericht. Ik kijk ernaar uit om met de teams samen te werken aan een nieuw tijdperk voor het huis en om Filippa’s nalatenschap – dat eenvoud, stijl, kwaliteit en de kracht van gemak viert – voort te zetten. ”

Filippa K is actief in retail en wholesale. Een woordvoerder van het merk meldt aan FashionUnited dat het merk op dit moment negentien eigen winkels heeft in Europa, 190 premium partners en wereldwijde distributie via de eigen e-commerce en marketplaces. In Nederland telt Filippa K drie eigen winkels en in België twee. Ook wordt het merk verkocht bij Perfectly Basics en de Bijenkorf.