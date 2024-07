Lindex Group benoemt Henrik Henriksson tot CFO

Lindex Group, eigenaar van Lindex en Stockmann, benoemt Henrik Henriksson tot nieuwe Chief Financial Officer (CFO). Daarnaast wordt Henriksson lid van het managementteam van de groep, aldus een persbericht. Henriksson zal ook optreden als CFO van de Lindex-divisie. Zijn nieuwe functie start op 1 september 2024, onder leiding van CEO Susanne Ehnbåge.

"Henriks sterke ervaring in financiën, detailhandel en mode, gecombineerd met zijn uitgebreide wereldwijde achtergrond, zal dienen als een uitstekende basis voor het versnellen van duurzame en winstgevende groei en tegelijkertijd de aandeelhouderswaarde van Lindex Group verhogen", aldus Susanne Ehnbåge in een reactie op de benoeming van de nieuwe CFO.

Henriksson heeft ervaring als CFO bij Eton Shirts AB en in verschillende financiële leiderschapsposities bij H&M Group in Zweden, het VK en de VS. Het bedrijf voegde toe dat hij in een financiële carrière van bijna 25 jaar ongeveer 20 jaar senior leiderschapsposities heeft bekleed.

"Ik ben enthousiast om deel uit te maken van Lindex Group, een bedrijf met twee zeer sterke merken, Lindex en Stockmann, duidelijke strategische en financiële doelstellingen en een zeer overtuigende duurzaamheidsagenda. Bovendien heeft het team van Lindex Group bewezen dat het de winstgevendheid kan verbeteren en zijn strategie kan waarmaken", voegt Henriksson toe.

Het bedrijf liet verder weten dat Annelie Forsberg, de huidige CFO van Lindex Group, tot eind augustus 2024 bij de groep zal blijven werken.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.