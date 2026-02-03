Lucardi stelt Charlotte Zelders aan als nieuwe directeur marketing en e-commerce

Charlotte Zelders is benoemd tot de nieuwe director marketing en e-commerce van sieradenketen Lucardi. Dat maakt zij bekend via LinkedIn. Zelders brengt een brede marketingachtergrond mee en deed eerder ervaring op bij onder meer Campina, Funda en Unicef. Met haar overstap zet zij haar eerste stappen binnen de mode- en retailbranche.

In haar LinkedIn-bericht reageert Zelders enthousiast op haar nieuwe rol: “Ik heb er veel zin in om samen met een sterk MT en mooi team de potentie van het merk en de organisatie waar te gaan maken en de retailwereld beter te leren kennen.”

CEO-stoelendans bij Lucardi

Sinds vorig jaar juli staat voormalig Blokker-CEO Pauline Boerman aan het roer bij de juweliersketen, zoals vermeld op haar LinkedIn-pagina. Zij volgde Krein Bons op, die wegens gezondheidsproblemen zijn CEO-taken neerlegde, waar FashionUnited eerder over rapporteerde.