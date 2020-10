Lucel van den Hoeven stopt als directeur van Modefabriek

Na bijna vijfentwintig jaar draagt Lucel van den Hoeven zijn functie als directeur van Modefabriek over aan medeaandeelhouder Caroline Krouwels. Hij wordt nu verantwoordelijk voor Denim Days, dat hij overneemt van Modefabriek. De zesde editie van dit jeansevenement staat gepland voor eind deze maand met een volledig online programma.

In een persbericht licht Van den Hoeven zijn besluit toe: “Het ontwikkelen en uitwerken van ideeën en oplossingen is voor mij altijd de drijfveer geweest en ik wil mij daar nu meer op gaan concentreren. Minder vanuit de dagelijkse leiding, maar meer vanuit een vrije, onafhankelijke rol.” Van der Hoeven blijft aandeelhouder van Modefabriek BV. In die hoedanigheid zal hij nog steeds betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Samen met vakgenoten Rick van Rijthoven, Caroline Krouwels en Anne-Claire Petit richtte van den Hoeven vijfentwintig jaar geleden Modefabriek BV op, waar inmiddels ook Denim Days Festival en evenementenorganisatie Firma C onder vallen. Modefabriek staat vooralsnog gepland als fysieke beurs voor januari 2021, met een vereenvoudigd beursconcept en de nodige aanpassingen conform de de RIVM-richtlijnen rond corona.