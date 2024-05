Luciano Benetton treedt terug als voorzitter van het familiebedrijf

Milaan - Luciano Benetton, de 89-jarige medeoprichter van het gelijknamige modeimperium, kondigde zaterdag zijn voornemen aan om terug te treden als voorzitter van het Italiaanse familieconcern, nadat hij de CEO Massimo Renon ervan beschuldigde dat hij de rekeningen van het concern in het rood had laten lopen.

“Ik vertrouwde hem en ik had het mis. Ik werd verraden in de echte zin van het woord. Een paar maanden geleden besefte ik dat er iets niet klopte en dat het beeld van de groep dat het management ons tijdens bestuursvergaderingen voorhield niet echt was,” vertelde hij aan de Italiaanse krant Corriere della Sera.

“Voordat ik de groep verlaat, ben ik van plan uit te leggen wat er is gebeurd met de transparantie die mij kenmerkt, zonder mijn verantwoordelijkheid uit de weg te gaan”, zei hij. Volgens Luciano Benetton liet de heer Renon “een gat van 100 miljoen euro” achter na vier jaar aan het hoofd van het beroemde kledingmerk te hebben gestaan. Tijdens een vergadering van de raad van bestuur barstte “de bom” toen “er plotseling een dramatisch gat in de begroting verscheen, een schok die ons sprakeloos achterliet”, aldus Benetton.

“We hebben vier jaar verloren en dat maakt de dingen moeilijker omdat we geen toverstafje hebben”, geeft hij aan. “Helaas zullen er offers moeten worden gebracht”, waarschuwt hij. “We zullen ons uiterste best doen om de energie van betere tijden terug te krijgen en dit merk, dat zoveel voor onze familie betekent en onze naam draagt, nieuw leven in te blazen”, zei hij.

Benetton werd in 1965 in Noordoost-Italië opgericht door vier broers en een zus en stond aanvankelijk bekend om zijn zachte wollen truitjes in een breed scala aan kleuren.Het succes van de “United Colors of Benetton” werd steeds groter en bereikte tussen 1982 en 2000 wereldwijde proporties dankzij de opvallende reclamecampagnes van fotograaf Oliviero Toscani. Maar daarna maakte het merk moeilijkere tijden door.

Luciano Benetton nam in 2018 het roer over als CEO in een poging het bedrijf om te buigen, maar de benoeming van Massimo Renon als CEO leidde niet tot de gewenste resultaten. “Ik verliet het bedrijf in 2012 toen het in goede gezondheid verkeerde, met een omzet van euro 2 miljard en winst”, herinnert de heer Benetton zich.